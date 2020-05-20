Altıeylül çölyak gününü unutmadı

Altıeylül Belediyesi 2018 yılında başlattığı uygulamayı 2020 yılında da sürdürerek Çölyaklı vatandaşların yanında olmaya devam ediyor. Altıeylül Belediyesi Çölyak Günü dolayısıyla Balıkesir Çölyakla Yaşam Derneğine kayıtlı 33 çölyak hastası vatandaş için glütensiz temel gıdalardan oluşan hediyeler hazırladı.

ALGEM, Altıeylül Kent Konseyi ve Balıkesir Çölyakla Yaşam Derneği ile birlikte çölyaklı vatandaşlar ziyaret edilerek hediye paketleri takdim edildi. Konu ile ilgili olarak bir açıklamada bulunan Kent Konseyi Genel Sekreteri ve Altıeylül Belediye Başkan Yardımcısı Feyyaz Çiftçi sosyal sorumluluklarının bilincinde olduklarını ifade ederek şunları dile getirdi; “Biliyorsunuz çölyak bir gıda alerjisi hastalığı. Ve bu hastalığa yakalanan vatandaşlar ömür boyu glütensiz beslenmek zorunda. Özel üretilen bu ürünler de maliyet olarak bütçeyi zorlayacak mahiyette. Altıeylül Belediyesi 2018 yılından bu yana ALGEM tarafından tespit edilen, ilçe sınırlarımızda yaşayan ve bu ürünleri karşılamakta zorluk yaşayan çölyak hastası 15 vatandaşımıza 3 aylık periyotlarla 34 üründen oluşan destek kolisi veriyor. 9 Mayıs çölyak Günü. Balıkesir Çölyaklılar Derneği’ne kayıtlı 33 çölyak hastası vatandaşımız var. Altıeylül Gelişim Merkezi’miz (ALGEM) tarafından hazırlanan hediye paketlerimizi Pandemi nedeniyle bekletmiştik. Bayram öncesinde vatandaşlarımızı ziyaret ederek Altıeylül Kent Konseyimizin de destekleri ile hediyelerini takdim ettik. Bu esnada emeği geçen ALGEM, Altıeylül Kent Konseyi ve Balıkesir Çölyakla Yaşam Derneği’ne teşekkür ederim” dedi.

Dadan, "Altıeylül Belediyesine teşekkürler"

Balıkesir Çölyakla Yaşam Derneği Başkanı Suna Dadan ise, Altıeylül Belediyesi’ne göstermiş olduğu hassasiyetten dolayı teşekkür ederek şunları söyledi; “Çölyak hastalığı yaşam boyu süren tek gıda alerjisidir. Tedavisi ömür boyu glütensiz sıkı bir diyettir. Yani glütensiz diyet çölyaklılar için trend değil zorunlu yaşam biçimidir. Tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi sürecinde glütensiz ürünleri bulmakta bizlerde zorluk çektik. Bu zorlu süreçte her yıl olduğu gibi bu yılda mayıs çölyak farkındalık ayında bizleri unutmayan her zaman desteğini esirgemeyen özellikle çocukların yüzlerinde gülümsemeye sebep olan ki ‘mutluluk bir çocuğun gülümsemesinde saklıdır ‘bu vesile ile Altıeylül Belediye Başkanı Sayın Hasan Avcı’ya ve emeği geçen herkese teşekkür ederiz” dedi.

