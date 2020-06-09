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Altıeylül temizlik filosuna 2 yeni araç katıldı

BALIKESİR HABERLERİ  | 09.06.2020 16:22 | Son Güncelleme

Altıeylül Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğünün araç filosuna iki yeni çöp aracı dahil edildi.Altıeylül Belediyesi Paşaköy Fen İşleri deposunda Temizlik İşleri Müdürlüğü araç filosuna iki yeni araç alınması nedeniyle bir töreni düzenlendi.

Altıeylül Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğünün araç filosuna iki yeni çöp aracı dahil edildi.
Altıeylül Belediyesi Paşaköy Fen İşleri deposunda Temizlik İşleri Müdürlüğü araç filosuna iki yeni araç alınması nedeniyle bir töreni düzenlendi. Yeni çöp kamyonlarının teslim töreninde bir konuşma yapan Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı şunları söyledi; “Malum Korona virüs sürecini atlatmak üzere yoğun bir çalışmanın içerisindeyiz. Daha temiz, daha mutlu Altıeylül için personelimizle gece gündüz çalışmalara devam ediyoruz. Temiz Altıeylül dediğimizde temizlik işleri müdürlüğümüz fedakarca görevlerini ifa ediyor. Sahada çalışan arkadaşlarımız ilçemiz için yaklaşık 950 kilometre kareye yakın alanda vatandaşımızın daha temiz bir alanda nefes alabilmeleri için gece gündüz görev başındalar. Bizler de bu konuda elimizden gelen gayreti sarf ediyoruz. Bu vesile ile temizlik işlerinde fedakarca çalışan arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. İyi ki bizimle çalışıyorlar. Altıeylül Belediyesinin geniş bir araç parkuru var. Fen İşleri, park bahçeler ve temizlik işleri müdürlüklerimizin kullandığı büyük bir araç parkuruna sahip. Araç parkurumuzu genişleterek yolumuza devam ediyoruz. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımıza da destekleri için Altıeylülümüz ve şahsım adına teşekkür ediyorum. İlçemize, şehrimize hayırlı uğurlu olsun. Aşkla, şevkle ilçemize hizmet için gayret ediyoruz“ dedi
Başkan Hasan Avcı, hem Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, hem Karesi Belediyesi hem de Altıeylül Belediyesi tarafından şehrin gelişmesi ve büyümesi için önemli projelere imza atıldığının altını çizdi. Büyükşehir Belediyesince hizmete açılan Gar Yolu’nun şehir içi trafiğini önemli ölçüde rahatlatacağını sözlerine eklerken şunları dile getirdi; “Büyükşehir Belediyemizce hizmete açılan Gar Yolunun şehir içi trafiğinde önemli ölçüde rahatlama sağlayacağını düşünüyorum, şehrimiz için hayırlı olmasını diliyorum. Altıeylül Belediyesi olarak biz de projelerimize devam ediyoruz. Asuva parkı yanında hafriyat çalışmaları yapıldı, Temmuz ayı içerisinde de Sultan Alparslan Kültür Evi ve Parkı’nın açılışını gerçekleştireceğiz, Eylül ayı gibi de baruthane projemizin açılışını geçekleştirmek istiyoruz. 2021’de Kültür Merkezimiz ve ALGEM Binalarımızı hizmete açmayı planlıyoruz. Kademe kademe projelerimizi bitirmeyi düşünüyoruz, yeni projeleri de gündeme alıyoruz. Şehrimizi daha yaşanabilir, daha sosyal aktivitelerin olduğu bir şehir haline getirmek için çalışmalarınızı sürdürüyoruz” dedi.

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