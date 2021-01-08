YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Balıkesir
  4. Altıeylül’de 3 kişiye uyuşturucu operasyonu

Altıeylül’de 3 kişiye uyuşturucu operasyonu

08.01.2021 18:01 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Altıeylül’de 3 kişiye uyuşturucu operasyonu

Balıkesir’in Altıeylül ilçesinde jandarma ekipleri 3 şüpheli kişiye uyuşturucu operasyonu düzenledi.

Balıkesir’in Altıeylül ilçesinde jandarma ekipleri 3 şüpheli kişiye uyuşturucu operasyonu düzenledi. Jandarma ekipleri ve dedektör köpek eşliğinde yapılan aramalarda çok miktarda uyuşturucu madde ve tabanca fişeği ele geçirildi.
Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, Altıeylül İlçesinde uyuşturucu madde bulundurduğu ve ticaretini yaptığı tespit edilen Ö.K., M.A. ve F.A. isimli şüphelilerin üzerleri ve ikametinde yapılan aramalarda; 427 adet sentetik uyuşturucu hap, 37 adet extacy, 6 gram metamfetamin, 50 adet tabanca fişeği, 1 adet hassas terazi ve 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı (payp) ele geçirildi. Cumhuriyet Savcılığının talimatı ile ele geçirilen malzemelere el konularak, şüpheliler hakkında adli tahkikata başlanıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Ünlü oyuncunun kızından olay paylaşım! Çırılçıplak... Ünlü oyuncunun kızından olay paylaşım! Çırılçıplak...
Binlerce yıllık tarih yağmurla gün yüzüne çıktı!Binlerce yıllık tarih yağmurla gün yüzüne çıktı!

Balıkesir Namaz Vakitleri 8 Ocak Cuma

İmsak
06:53
Sabah
08:22
Öğle
13:20
İkindi
15:47
Akşam
18:08
Yatsı
19:32

Balıkesir Nöbetçi Eczaneler 8 Ocak Cuma

Bacakoğlu Eczanesi
Merkez
Çimen Eczanesi
Merkez
Koray Eczanesi
Merkez
Aslı Eczanesi
Ayvalik
Büyük Eczanesi
Ayvalik
Zeytin Eczanesi
Ayvalik
Günaydın Eczanesi
Bandirma
Tümünü Göster
Balıkesir ECZANELER
Balıkesir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Didim’de deniz patlıcanı toplayan dalgıç vurgun yedi

Didim’de deniz patlıcanı toplayan dalgıç vurgun yedi

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

KARDEMİR’de tehdit iddiası

KARDEMİR’de tehdit iddiası

Maçın ardından

Maçın ardından

Başkan Kılınç, muhalefet partili meclis üyeleriyle istişare toplantısında buluştu

Başkan Kılınç, muhalefet partili meclis üyeleriyle istişare toplantısında buluştu

Diğer Haberler

Balıkesir’de jandarma 29 kişiyi yakaladı

Balıkesir’de jandarma 29 kişiyi yakaladı

Erdek’te 10 öğrenciye tablet bilgisayar

Erdek’te 10 öğrenciye tablet bilgisayar

Erdek’te 10 öğrenciye tablet bilgisayar

Erdek’te 10 öğrenciye tablet bilgisayar

Erdek’te 10 öğrenciye tablet bilgisayar

Erdek’te 10 öğrenciye tablet bilgisayar

AK Parti Kadın kollarında yeni yönetim

AK Parti Kadın kollarında yeni yönetim

Burhaniye Uygulamalı Bilimler de yeniden İlban dönemi

Burhaniye Uygulamalı Bilimler de yeniden İlban dönemi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.