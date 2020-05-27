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Altıeylül’de 93 bin hektar alanda haşere ile mücadele

BALIKESİR HABERLERİ  | 27.05.2020 15:23 | Son Güncelleme

Altıeylül Belediyesi 4 ilaçlama aracı ile 93 bin hektarlık alanda haşere ile mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.Altıeylül Belediyesi ilçe merkezi ve kırsal mahallerde 93 bin hektarlık alanda 365 gün boyunca haşere ile mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Altıeylül Belediyesi 4 ilaçlama aracı ile 93 bin hektarlık alanda haşere ile mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Altıeylül Belediyesi ilçe merkezi ve kırsal mahallerde 93 bin hektarlık alanda 365 gün boyunca haşere ile mücadele çalışmalarını sürdürüyor. İlaçlama faaliyetleri araç üstü ulv cihazı bulunan 4 araçlı ilaçlama ekibi ile gece-gündüz çalışma esasıyla periyodik olarak sürdürülüyor. 2019 Aralık ayından bu yana 260 milyon m2 alanda haşere ile mücadele eden ekipler bahar ve yaz dönemleri için de planlamalar yaparak periyodik olarak mahallelerde ilaçlama çalışmalarına devam ediyor. Hava muhalefeti olmaması koşulu ile özellikle vatandaşın evlere çekildiği akşam saatlerinden günün ilk saatlerine kadar ilaçlama çalışmalarına devam eden Belediye Sağlık İşleri yetkilileri, ilaçlama yapılacağı bilgisini de vatandaşlara SMS ile iletiyor.
Ekipler sonbahar ve kış aylarında; Haşere yoğunluğu tespit edilen bölgelerde ilaç atılımı, kanalizasyon bölgelerinde sıcak sisleme ve fare pastası atımı, köprü altları, inşaat alanları, lağım kanalları, tespit edilen su alanları, kanal alanları, çöp tenekesi, gübrelik alanlar, çöp merkezi ilaçlanması şeklinde çalışmaların yanı sıra, bahar aylarında karasinek mücadelesi, çöp tenekesi ilaçlama, gübrelik alan ilaçlaması, çöp merkezi ilaçlama, 15 günde bir larva mücadele, fare, çam kesesi, pire, kırkayak, yaz ayları başlangıcında ise sivrisinek; gece ulv ilaç atımı, tespiti devam eden alanlarda haşere, karasinek, pire ve kene ile mücadele çalışmaları yapılıyor.

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