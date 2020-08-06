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Altıeylül’de bayram sonrası yoğun temizlik

BALIKESİR HABERLERİ  | 06.08.2020 14:44 | Son Güncelleme

Altıeylül Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, Kurban Bayramı ve sonrasında Altıeylül’deki kırsal ve merkez mahallerin tamamında kurban sonrası temizlik ve bakım çalışmalarını sürdürüyor.Kurban Bayramı boyunca çalışmalarını aksatmadan sürdüren Altıeylül Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, bayram sonrası da temizlik ve bakım çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor .Bayram boyunca ilgili tüm ekipleriyle sahada olan Altıeylül Belediyesi, bayram sonrasında kurban atıklarından oluşan kötü kokuyu gidermek adına ilçede bulunan yaklaşık 15 bin konteyneri yıkayıp dezenfekte ediyor.Bu kapsamda Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler ilçe genelinde temizlik çalışmalarını sürdürürken, kurbanlık kesimleri sonrası çöp konteynerlerine atılan atıkların pis koku yaymasının önüne geçilmesi adına konteynerler tek tek deterjanlı su ile yıkanıyor.Başkan Avcı: Altıeylül’ün sağlığı için 7/24 çalışıyoruzKonu ile ilgili açıklamada bulunan Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı; “Temizlik İşleri Ekiplerinin mahalle aralarında ve kırsal mahallelerde bulunan konteynerlerin dezenfekte aracı ile yıkama ve ilaçlama çalışmalarının sürdüğünü belirterek, koku ve kirlilik başta olmak üzere, vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda cadde ve sokaklarda yıkama çalışmalarının kesintisiz sürdürüldüğünü söyledi.

Altıeylül Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, Kurban Bayramı ve sonrasında Altıeylül’deki kırsal ve merkez mahallerin tamamında kurban sonrası temizlik ve bakım çalışmalarını sürdürüyor.
Kurban Bayramı boyunca çalışmalarını aksatmadan sürdüren Altıeylül Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, bayram sonrası da temizlik ve bakım çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor .
Bayram boyunca ilgili tüm ekipleriyle sahada olan Altıeylül Belediyesi, bayram sonrasında kurban atıklarından oluşan kötü kokuyu gidermek adına ilçede bulunan yaklaşık 15 bin konteyneri yıkayıp dezenfekte ediyor.
Bu kapsamda Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler ilçe genelinde temizlik çalışmalarını sürdürürken, kurbanlık kesimleri sonrası çöp konteynerlerine atılan atıkların pis koku yaymasının önüne geçilmesi adına konteynerler tek tek deterjanlı su ile yıkanıyor.
Başkan Avcı: Altıeylül’ün sağlığı için 7/24 çalışıyoruz
Konu ile ilgili açıklamada bulunan Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı; “Temizlik İşleri Ekiplerinin mahalle aralarında ve kırsal mahallelerde bulunan konteynerlerin dezenfekte aracı ile yıkama ve ilaçlama çalışmalarının sürdüğünü belirterek, koku ve kirlilik başta olmak üzere, vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda cadde ve sokaklarda yıkama çalışmalarının kesintisiz sürdürüldüğünü söyledi. Başkan Avcı; Kurban Bayramı sonrası kurban atıkları havanında sıcak olması nedeniyle kötü kokuya sebep oluyor. Bizler de bunun önüne geçmek için gece ve gündüz olmak üzere ilçemizde bulunan yaklaşık 15 bin çöp konteynerini yıkıyor ve dezenfekte ediyoruz” dedi.
Alteylül’ün temizliği ve sağlığı için gece gündüz çalıştıklarını ifade eden Başkan Avcı;” Vatandaşlarımızın sağlıklı ve temiz bir ortamda yaşayabilmeleri için ekiplerimiz 7/24 görevinin başında. Vatandaşlarımızın herhangi bir olumsuzluk yaşamaları durumunda 444 06 09 Belediye İletişim Hattını arayarak konuyu Çözüm merkezimize iletebilirler” dedi.

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