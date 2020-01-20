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  4. Altıeylül’de kapalı pazaryeri inşaatı devam ediyor

Altıeylül’de kapalı pazaryeri inşaatı devam ediyor

BALIKESİR HABERLERİ  | 20.01.2020 17:47 | Son Güncelleme

Altıeylül Belediyesi Fen İşleri kırsal ve merkez mahallelerde çalışmalarını sürdürüyor.

Altıeylül Belediyesi Fen İşleri kırsal ve merkez mahallelerde çalışmalarını sürdürüyor. Kapalı Pazar yeri gibi büyük projelere imza atan ekipler aynı zamanda ibadethanelerin bakım ve onarım çalışmalarını da yürütüyor.
Plevne mahallesinde planlanan Kapalı Pazar yeri inşaatı devam ediyor. 2 bin 300 metrekare alanda otopark ve pazaryeri olarak hizmet verecek olan projede,iniş çıkış rampaları ile yaya merdiveni ve son etap asansör perdeleri kolon betonları dökümü yapılıyor. Yetkililer, yapılan işlemler sonrasında 1600 metrekare tabliye kalıbına başlayacakları bilgisini verdi.
İbadethanelere Altıeylül eli değiyor
Fen İşleri ekipleri mahallelerde yapımı devam eden projelerin yanı sıra, ibadethanelerde de yapım ve onarım çalışmalarını sürdürüyor. Talep doğrultusunda, imkanlar dahilinde ibadethanelerde iyileştirme çalışmaları yürüten Altıeylül Fen İşleri ekipleri, daha önce çatı aktarımı ve temel su yalıtımını gerçekleştirdikleri Macarlar Cem Evi’nin boya ve badanasını yapıyor. Bağalan Camii müştemilatının bakım ve onarımını gerçekleştiren ekipler, Fen işleri deposunda bulunan malzemelerle sürdürdükleri bakım ve onarım işlerinde geri dönüşüm noktasında güzel bir örnek teşkil ediyor.

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