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Altıeylül’de pazarcı esnafı yeni kurulan pazarda

BALIKESİR HABERLERİ  | 11.06.2020 15:29 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Altıeylül ilçesinde Bahçelievler mahallesinde kurulan Cumartesi semt pazarı yeni yerleşkesi için kuralar çekildi.Yeni Cumartesi pazarı Kurtdereli Spor salonun yakınındaki Menekşe sokağı ve Kuvayi Milliye meydanında kurulacak.

Balıkesir’in Altıeylül ilçesinde Bahçelievler mahallesinde kurulan Cumartesi semt pazarı yeni yerleşkesi için kuralar çekildi.
Yeni Cumartesi pazarı Kurtdereli Spor salonun yakınındaki Menekşe sokağı ve Kuvayi Milliye meydanında kurulacak. Balıkesir Belediye Başkanı Ziyaettin Tan’ın ikinci dönemi olan 1999 - 2004 yılları arasında şu anki yerinde taşınan ve şehrin en büyük semt pazarlarından biri olan Cumartesi Pazarı 13 Haziran itibari ile yeni yerleşkesinde kurulmaya başlanacak. Konu ile ilgili olarak bir açıklama yapan Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı şunları söyledi; “Önceliğimiz vatandaşlarımızın memnuniyetidir. Cumartesi pazarı için yıllarca birçok talep gelmiş. Biz de vatandaşımızın talepleri doğrultusunda böyle bir yer değişikliğine karar verdik. Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yanında bulunan Pınar sokaktan başlayıp, Sanat Sokak, Huzur Sokak, Karanfil Sokak, Ezgi ve Uzun sokakta bulunan gıda satış sergilerini mevcut yerlerinden kaldırarak, Kurtdereli Spor Salonu yanı Menekşe sokak ve Kuvayi Milliye Meydanı’na taşıdık. Yapılan yeni düzenleme ile hem pazarcı esnafımız, hem de mahallelimiz memnun. Eski yerlerinden kaldırılan 228 esnafımızın yeni yerleri için kura çekimi gerçekleştirdik. Yer değişikliği müstahsil ve sebze - meyve satışı yapan esnaflarımızı kapsıyor. Pazar kurulumunu kaldırdığımız sokaklar haricinde Acaroğulları Düğün Salonu istikametinde olan Pazar esnaflarımız aynı yerlerinde satış yapmaya devam edecekler. Cumartesi pazarımızın yeni yerleşkesi ilçemiz ve Balıkesir’imize hayırlı, uğurlu olsun. Pazarcı esnafımızın da satışı bol ve bereketli olsun“ dedi.

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