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Altıeylül’den eğitim için anlamlı projeler

BALIKESİR HABERLERİ  | 02.03.2020 15:28 | Son Güncelleme

Altıeylül Belediyesi eğitime katkı sunmaya devam ediyor.

Altıeylül Belediyesi eğitime katkı sunmaya devam ediyor. Çocuk ve gençlerin eğitimi ve bilinçlenmesi konusunda güzel projelere imza atıyor.
Altıeylül Belediyesi Kuruluş yılı olan 2014’den bu yana Eğitime katkı verirken, her yıl olduğu gibi 2019-2020 Eğitim ve Öğretim Yılında da projelere devam ediliyor. Konu ile ilgili olarak bir açıklama yapan Kültür İşleri Müdürü Mustafa Aydoğdu ‘Altıeylül Belediyesi olarak çocukların içinde bulunduğu projelere önem veriyor ve eğitime katkılarımız sürdürüyor” dedi.
Resim şiir ve kompozisyon yarışmaları
Kültür Gezileri ile ödüllendirilen yarışmalar düzenlediklerini belirten Aydoğdu şunları söyledi: “Altıeylül Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü arasında yapılan işbirliği protokol ile ilçe genelinde hem özel hem devlet okulları olmak üzere, ilkokul, ortaokul ve liselerde ödüllü yarışmalar düzenliyoruz. 2019-2020 Eğitim Öğretim yılında yapılacak olan yarışmalar için sırasıyla 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı 10 Kasım Atatürk’ü Anma Haftası kapsamında ‘Atatürk’, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma günü için ‘Çanakkale Zaferi’, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için ‘Çocuk’ ve 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle de ‘Gençlik’ konu başlıkları olarak belirlendi. İlkokul öğrencilerimiz resim, ortaokul öğrencileri şiir, lise öğrencileri de kompozisyon dallarında eserleri ile yarışıyorlar. Okul birincileri ödül olarak Ankara, Çanakkale, İzmir ve İstanbul kültür gezilerine götürülüyoruz. Kasım ayında gerçekleşen Atatürk konulu resim, şiir ve kompozisyon yarışmasında okul birincisi seçilen öğrenciler ile 90 kişilik kafilemiz Başkent Ankara’ya götürüldü” dedi.
Haydi, sen de oku
Kitap okumayı özendirici ve destekleyici bir yarışma olan ‘Haydi Sen de Oku’ projesine de değinen Aydoğdu; “ Belediyemiz ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği protokolü ile ‘Haydi sen de oku’ projesinin bu yıl 5.si düzenlenecek. Altıeylül’de bulunan ortaokullar arası düzenlenen bu yarışmada en çok sayfa kitap okuyan okul birincilerine ödül olarak bisiklet hediye edeceğiz” dedi.
Balıkesir’in enleri çocuk şenliği
Okumanın yanında spor yapmanın da önemli olduğunu bu nedenle bir de Çocuk Atletizm Şenliği gerçekleştirdiklerini söyleyen Kültür İşleri Müdürü Mustafa Aydoğdu sözlerine şu şekilde devam etti; “ Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 100 Kuruluş Yıldönümü etkinlikleri dâhilinde yer alacak olan ve bu yıl 3.düzenleyeceğimiz ‘Balıkesir’in enleri çocuk atletizmi şenliği’; Altıeylül Belediyesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, İl Gençlik Spor Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü ve Atletizm Federasyonu işbirliği protokolü kapsamında İsmail Akçay Atletizm Pistinde gerçekleştireceğiz. 18- 19 Nisan tarihlerinde - 5-13 yaş arası çocukların katılacağı yarışmada dereceye giren çocuklarımıza ödül vereceğiz. 19 Nisan’da Bebek enleri emekleme yarışması ile bebekler ebeveynleri eşliğinde yarışacaklar. 2019-2020 Eğitim Yılı içerisinde gerçekleştirilecek olan bütün yarışmalar için başvurular okul müdürlüklerine yapılacak. Çocuklarımıza başarılar dilerim” dedi.

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