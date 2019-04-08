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Galatasaray'ın yıldızı Ronaldo'yu solladı

FUTBOL HABERLERİ  | 08.04.2019 18:15 | Son Güncelleme

Süper Lig gol krallığı listesinde ilk sırada bulunan Mbaye Diagne, Altın Ayakkabı rekabetinde ise Cristiano Ronaldo'yu geride bırakarak yükselişe geçti. İşte 20 kişilik o liste...

Altın Ayakkabı yarışı (2018-2019 sezonu)

Altın Ayakkabı yarışı (2018-2019 sezonu)

20. Karim Benzema 17 gol, 34 puan - Katsayı: 2

20. Karim Benzema 17 gol, 34 puan - Katsayı: 2

19. Pierre-Emerick Aubameyang 17 gol, 34 puan - Katsayı: 2

19. Pierre-Emerick Aubameyang 17 gol, 34 puan - Katsayı: 2

18. Harry Kane 17 gol, 34 puan - Katsayı: 2

18. Harry Kane 17 gol, 34 puan - Katsayı: 2

17. Luka Jovic 17 gol, 34 puan - Katsayı: 2

17. Luka Jovic 17 gol, 34 puan - Katsayı: 2

16. Edinson Cavani 17 gol, 34 puan - Katsayı: 2

16. Edinson Cavani 17 gol, 34 puan - Katsayı: 2

15. Mohamed Salah 18 gol, 36 puan - Katsayı: 2

15. Mohamed Salah 18 gol, 36 puan - Katsayı: 2

14. Nicolas Pepe 18 gol, 36 puan - Katsayı: 2

14. Nicolas Pepe 18 gol, 36 puan - Katsayı: 2

13. Cristhian Stuani 18 gol, 36 puan - Katsayı: 2

13. Cristhian Stuani 18 gol, 36 puan - Katsayı: 2

12. Robert Skov 24 gol, 36 puan - Katsayı: 1,5

12. Robert Skov 24 gol, 36 puan - Katsayı: 1,5

11. Luuk de Jong 25 gol, 37,5 puan - Katsayı: 1,5

11. Luuk de Jong 25 gol, 37,5 puan - Katsayı: 1,5

10. Sergio Kun Agüero 19 gol, 38 puan - Katsayı: 2

10. Sergio Kun Agüero 19 gol, 38 puan - Katsayı: 2

9. Cristiano Ronaldo 19 gol, 38 puan - Katsayı: 2

9. Cristiano Ronaldo 19 gol, 38 puan - Katsayı: 2

8. Mbaye Diagne 26 gol, 39 puan - Katsayı: 1,5

8. Mbaye Diagne 26 gol, 39 puan - Katsayı: 1,5

7. Duvan Zapata 20 gol, 40 puan - Katsayı: 2

7. Duvan Zapata 20 gol, 40 puan - Katsayı: 2

6. Luis Suarez 20 gol, 40 puan - Katsayı: 2

6. Luis Suarez 20 gol, 40 puan - Katsayı: 2

5. Fabio Quagliarella 21 gol, 42 puan - Katsayı: 2

5. Fabio Quagliarella 21 gol, 42 puan - Katsayı: 2

4. Krzysztof Piatek 21 gol, 42 puan - Katsayı: 2

4. Krzysztof Piatek 21 gol, 42 puan - Katsayı: 2

3. Robert Lewandowski 21 gol, 42 puan - Katsayı: 2

3. Robert Lewandowski 21 gol, 42 puan - Katsayı: 2

2. Kylian Mbappe 27 gol, 54 puan - Katsayı: 2

2. Kylian Mbappe 27 gol, 54 puan - Katsayı: 2

1. Lionel Messi 33 gol, 66 puan - Katsayı: 2

1. Lionel Messi 33 gol, 66 puan - Katsayı: 2
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Anahtar Kelimeler:
Mbaye Diagne cristiano ronaldo lionel messi Altın ayakkabı yarışı

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