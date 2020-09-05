YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aydın
  4. Altın güvercin serüveni fotoğraf karelerinde hayat buldu

Altın güvercin serüveni fotoğraf karelerinde hayat buldu

AYDIN HABERLERİ  | 05.09.2020 17:54 | Son Güncelleme

Kuşadası’nda başlayan 23.

Kuşadası’nda başlayan 23. Altın Güvercin Beste Yarışması kapsamında İbramaki Sanat Galerisi’nde açılan “Dünden Bugüne Altın Güvercin” isimli fotoğraf sergisi büyük ilgi görüyor. Altın Güvercin’in düzenlendiği yıllar boyunca objektiflere yansıyan karelerden oluşan sergi, 1986 yılından günümüze kadar yarışmanın tarihine ışık tutuyor.
Aydın Büyükşehir Belediyesi, Kuşadası Belediyesi ve Kuşadası Altın Güvercin Kültür, Sanat ve Tanıtım Vakfı (KUSAV) iş birliğinde düzenlenen 23. Kuşadası Altın Güvercin Beste Yarışması kapsamında kapılarını açan “Dünden Bugüne Altın Güvercin” isimli sergi, sanatseverleri fotoğraf kareleri aracılığıyla zaman yolculuğuna çıkarıyor.
Türkiye’nin ilk ve tek beste yarışması olan ve düzenlendiği 22 yıl boyunca pop müzik dünyasına Fatih Erkoç, Harun Kolçak, Aşkın Nur Yengi, Cem Karaca, Asya, Eda-Metin Özülkü, İzel-Çelik-Ercan, Bora Ayanoğlu, Suavi, Burak Uçkun, Mert Erken, Şebnem Özsaran, Tayfun Duygulu, Işın Karaca, Ferhat Göçer, Burak Uçkun, Caner Yemez, Cem Doğangil, Alper Kömürcü, Hale Özbaş, Nilgün Yavaşoğlu, Nermin Kurban ve Neslihan Demirtaş gibi önemli isimleri kazandıran Altın Güvercin Beste Yarışması’nın geçmişi, “Dünden Bugüne Altın Güvercin” isimli fotoğraf sergisinde yeniden hayat buluyor.
Birbirinden değerli finalistlerin, jüri üyelerinin ve final gecelerinin fotoğraflarının yer aldığı sergi aynı zamanda taşıdığı arşiv niteliği ile yarışmanın hafızasını tutuyor. “Dünden Bugüne Altın Güvercin” isimli fotoğraf sergisi, 13 Eylül tarihine kadar İbramaki Sanat Galerisi’nde sanatseverleri ve nostalji meraklılarını bekliyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERGalatasaraylı Diagne uslanmıyorGalatasaraylı Diagne uslanmıyor
Kuşadası’nda lüks otomobil orta refüje daldıKuşadası’nda lüks otomobil orta refüje daldı
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Kore Gazisi hayatını kaybetti
Kore Gazisi hayatını kaybetti
Salgının isimsiz kahramanları
Salgının isimsiz kahramanları
Rektör Çamsarı’dan iddialarla ilgili yeni açıklama
Rektör Çamsarı’dan iddialarla ilgili yeni açıklama
Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 119 kişiye para cezası kesildi
Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 119 kişiye para cezası kesildi
Fevzi Konaç: "Virüsün şamarına yüzümüzü uzattık"
Fevzi Konaç: "Virüsün şamarına yüzümüzü uzattık"
Tarihi caminin bahçesine zeytin fidanları dikildi
Tarihi caminin bahçesine zeytin fidanları dikildi

Aydın Namaz Vakitleri 5 Eylül Cumartesi

İmsak
05:11
Sabah
06:35
Öğle
13:12
İkindi
16:49
Akşam
19:40
Yatsı
20:58

Aydın Nöbetçi Eczaneler 5 Eylül Cumartesi

Bilgin Eczanesi
Merkez
Doğa Eczanesi
Merkez
Kurtulmuş Eczanesi
Merkez
Menderes Eczanesi
Merkez
Gazibeğendi Eczanesi
Kusadasi
Yunus Eczanesi
Kusadasi
Güzelçamlı Eczanesi
Kusadasi
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Aydın Büyükşehir’den Ovacık yoluna sathi kaplama
Aydın Büyükşehir’den Ovacık yoluna sathi kaplama
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
Valilik uyardı! Bu tuzağa düşmeyin
Valilik uyardı! Bu tuzağa düşmeyin
Kuşadası-menderes Yolunda Trafik Kazası 5 Yaralı
Kuşadası-menderes Yolunda Trafik Kazası 5 Yaralı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.