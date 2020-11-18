Altın Karınca Ödülü üçüncü kez Maltepe’nin

Marmara Belediyeler Birliği’nin düzenlediği “Altın Karınca 2020 Ödülleri” kapsamında Maltepe Belediyesi, “Taktiksel Kentleşme Projesi” ile “Ulaşım ve Hareketlilik” dalında Altın Karınca ödülünün sahibi oldu.

Marmara Belediyeler Birliği (MBB) tarafından düzenlenen 2020 Altın Karınca ödülleri Hilton İstanbul Bomonti Hotel & Conference Center’da düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Türkiye’de ilk kez Zümrütevler’de yapılan “Taktiksel Kentleşme Projesi”, “Ulaşım ve Hareketlilik” dalında Maltepe Belediyesi’ne üçüncü kez Altın Karınca ödülünü kazandırdı. Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç yaptığı konuşmada, tüm çalışma arkadaşlarına teşekkür ederek, ödülü Maltepe halkı adına aldığını belirtti.

Türkiye’de bir ilk

Taktiksel kentleşme yöntemiyle Türkiye’de yapılan ilk meydan projesi olması yönüyle önemli olan çalışma öncesi anket yöntemiyle 107 kişiyle proje hakkında görüşme yapıldı. Proje esnasındaysa 49 kişi ile görüşülerek fikirleri alındı. Daha sonra projenin uygulanmasına geçildi. Proje sonunda Zümrütevler Meydanı’ndaki bin 75 metrekare araç yolu yaya alanına çevrildi, 550 metrekare meydan oluşturuldu. Uygulama sonrasında meydanda vakit geçiren kişi sayısında yüzde 72 oranında artış gözlemlendi. Hafta içi öğleden sonra yapılan gözlemlere göre bebek ve küçük çocuk sayısı üç buçuk kat, 5-12 yaş çocukların sayısı ise yaklaşık iki kat arttı. Yine bu gözlemlere göre çocukların yüzde 61’i arkadaşlarıyla grup halinde oynarken yüzde 21’i tek başına, yüzde 18’i ise velisiyle oynuyordu. Ayrıca gün boyunca meydanda vakit geçiren yaşlıların sayısı ise 10 kat arttı.