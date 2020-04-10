YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Malatya
  4. Altın Kayısı Sanat Derneği’nden online sanat yarışması

Altın Kayısı Sanat Derneği’nden online sanat yarışması

MALATYA HABERLERİ  | 10.04.2020 16:32 | Son Güncelleme

Malatya Altın Kayısı Sanat Derneği, online sanat yarışması düzenleyecek.Altın Kayısı Sanat Derneği Başkanı ve Oyuncu İbrahim Şahin Uyumaz, yaptığı açıklamada, “Dernek olarak, korona virüs sebebiyle, Mustafa Kemal Atatürk’ün çocuklara armağan ettiği Çocuk Bayramı olan 23 Nisan tarihi, sıkıntılı döneme denk gelmesi ile birlikte etkinlik yapılamayacağından dolayı uzun süredir evlerinde kalmak zorunda olan ilkokul öğrencilerine online olarak kültür ve sanat yarışmaları düzenleyeceğiz.

Altın Kayısı Sanat Derneği’nden online sanat yarışması

Malatya Altın Kayısı Sanat Derneği, online sanat yarışması düzenleyecek.
Altın Kayısı Sanat Derneği Başkanı ve Oyuncu İbrahim Şahin Uyumaz, yaptığı açıklamada, “Dernek olarak, korona virüs sebebiyle, Mustafa Kemal Atatürk’ün çocuklara armağan ettiği Çocuk Bayramı olan 23 Nisan tarihi, sıkıntılı döneme denk gelmesi ile birlikte etkinlik yapılamayacağından dolayı uzun süredir evlerinde kalmak zorunda olan ilkokul öğrencilerine online olarak kültür ve sanat yarışmaları düzenleyeceğiz. Yarışmanın konusu 23 Nisan olup tiyatro müzik ve şiir olmak üzere 3 alanda oluşacaktır. Yarışmanın sonucunda yarışmaya katılan ilkokul öğrencilerine sürpriz hediyeler verilecektir “ diyerek, son başvuru tarihinin 15 Nisan 2020 saat 24.00 olarak belirlendiğini bildirdi. Uyumaz, yarışmanın sonucunu ise 23 Nisan 2020 Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı gününde saat 15.00’de derneklerinin instagram hesabı üzerinden gerçekleştirilecek online 23 Nisan kutlama programında kamuoyuna duyurulacağını aktardı.

Altın Kayısı Sanat Derneği’nden online sanat yarışması

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Çay koronavirüsü yenmede etkili mi? Çay koronavirüsü yenmede etkili mi?
Maskeli nikah dönemi!Maskeli nikah dönemi!

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kütahya’da eğitim yatırımları görüşüldü

Kütahya’da eğitim yatırımları görüşüldü

Nikahlar Korona virüs hassasiyeti ile kıyılıyor

Nikahlar Korona virüs hassasiyeti ile kıyılıyor

Başkan Doğan: "Zor günleri birlikte aşacağız"

Başkan Doğan: "Zor günleri birlikte aşacağız"

Kayseri’de trafik kazası: 7 yaralı

Kayseri’de trafik kazası: 7 yaralı

Konya Valisi Toprak'tan hastanelerdeki yoğunluk oranına ilişkin açıklama:

Konya Valisi Toprak'tan hastanelerdeki yoğunluk oranına ilişkin açıklama:

Edirne'de trafik kazası: 2 yaralı

Edirne'de trafik kazası: 2 yaralı

Malatya Namaz Vakitleri 10 Nisan Cuma

İmsak
04:26
Sabah
05:51
Öğle
12:33
İkindi
16:12
Akşam
19:05
Yatsı
20:25

Malatya Nöbetçi Eczaneler10 Nisan Cuma

Bakan Eczanesi
Merkez
Başak Eczanesi
Merkez
Melike Eczanesi
Merkez
Orhanoğlu Eczanesi
Merkez
Sarıhan Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Belediye başkanlarından kandil mesajı

Belediye başkanlarından kandil mesajı

Uygulamalı eğitimler korona mücadelesi tamamlandıktan sonra yapılacak

Uygulamalı eğitimler korona mücadelesi tamamlandıktan sonra yapılacak

Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürü trafik kazasında öldü

Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürü trafik kazasında öldü

Futbol: Süper Lig

Futbol: Süper Lig

Futbol: Süper Lig

Futbol: Süper Lig

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.