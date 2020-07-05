Altın Kelebek Ödülleri'ni kimler kazandı? İşte 46. Pantene Altın Kelebek 2020 Ödülleri'ni kazanan isimler

Hürriyet okurlarının oylarıyla belirlenen 46. Pantene Altın Kelebek Ödülleri sahiplerini buluyor. Televizyon ve müzik dünyasının en iyilerinin ödüllendirildiği geceyi oyuncu Cem Davran ve Çağla Şıkel sunuyor. Koronavirüs tedbirleri kapsamında ünlü isimler geceye evlerinde, ofislerinde katılım sağladı. Kanal D'de yayınlanan Altın Kelebek Ödülleri'ni kazanan isimler ise çektikleri videolarla hayranlarıyla buluştu.

Altın Kelebek'te geçen yıllarda sahne alan Hande Yener, Tarkan, Ebru Gündeş ve MFÖ'nün şarkıları ise yeniden yayınlandı. Geçtiğimiz yıllardaki Altın Kelebek törenlerinden görüntüler de ekrana geldi.

İŞTE 46. PANTENE ALTIN KELEBEK 2020 ÖDÜLLERİ'Nİ KAZANANLAR

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