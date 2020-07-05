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  4. Altın Kelebek Ödülleri'ni kimler kazandı? İşte 46. Pantene Altın Kelebek 2020 Ödülleri'ni kazanan isimler

Altın Kelebek Ödülleri'ni kimler kazandı? İşte 46. Pantene Altın Kelebek 2020 Ödülleri'ni kazanan isimler

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.07.2020 20:50 | Son Güncelleme

46. Pantene Altın Kelebek Ödülleri sahiplerini buluyor. Cem Davran ve Çağla Şikel'in sunuculuğunu yaptığı gecede çeşitli dallarda ödül kazananlar açıklanıyor. Koronavirüs salgını nedeniyle bu yıl Altın Kelebek için tören yapılmadı. Gecede ödülleri kazanan isimlerin çektikleri videolar da yayınlanıyor. İşte Altın Kelebek 2020 ödüllerini kazananlar.

Altın Kelebek Ödülleri'ni kimler kazandı? İşte 46. Pantene Altın Kelebek 2020 Ödülleri'ni kazanan isimler

Hürriyet okurlarının oylarıyla belirlenen 46. Pantene Altın Kelebek Ödülleri sahiplerini buluyor. Televizyon ve müzik dünyasının en iyilerinin ödüllendirildiği geceyi oyuncu Cem Davran ve Çağla Şıkel sunuyor. Koronavirüs tedbirleri kapsamında ünlü isimler geceye evlerinde, ofislerinde katılım sağladı. Kanal D'de yayınlanan Altın Kelebek Ödülleri'ni kazanan isimler ise çektikleri videolarla hayranlarıyla buluştu.

Altın Kelebek'te geçen yıllarda sahne alan Hande Yener, Tarkan, Ebru Gündeş ve MFÖ'nün şarkıları ise yeniden yayınlandı. Geçtiğimiz yıllardaki Altın Kelebek törenlerinden görüntüler de ekrana geldi.

İŞTE 46. PANTENE ALTIN KELEBEK 2020 ÖDÜLLERİ'Nİ KAZANANLAR

EN İYİ YARIŞMA PROGRAMI

MasterChef - TV8

masterc

BAŞARI ÖDÜLÜ

Alice Müzikali

alice

EN İYİ GÜNDÜZ KUŞAĞI PROGRAMI

Müge Anlı ile Tatlı Sert

müg1

EN İYİ KADIN SUNUCU

Müge Anlı

müg2

EN İYİ ERKEK SUNUCU

Acun Ilıcalı - Survivor 2020

acunkelebek

EN İYİ ROMANTİK KOMEDİ DİZİSİ KADIN OYUNCU

Burcu Özberk

EN İYİ HABER PROGRAMI

Cüneyt Özdemir - 5N1K Cnn Türk
CÜNEYT

EN İYİ KADIN HABER SUNUCUSU

Ece Üner - Show TV

ece-üner

EN İYİ ERKEK HABER SUNUCUSU

Cem Öğretir - ATV

EN İYİ DİZİ ÇİFTİ

Aybüke Pusat - Furkan Andıç - Her Yerde Sen

HER

EN İYİ KOMEDİ DİZİSİ KADIN OYUNCUSU

Ecem Erkek - Güldür Güldür Show

ECEM

EN İYİ KOMEDİ DİZİSİ ERKEK OYUNCUSU

Onur Buldu - Güldür Güldür Show
ONUR

EN İYİ KADIN OYUNCU

Ebru Şahin - Hercai

ebru

EN İYİ ERKEK OYUNCU

Taner Ölmez - Mucize Doktor
taner

EN İYİ ÇIKIŞ YAPAN ŞARKICI

Zeynep Bastık

bastık

EN İYİ INFLUENCER

Kafalar

kafalar

EN İYİ DİZİ MÜZİĞİ

Aytekin Ataş - Bir Zamanlar Çukurova

EN İYİ SENARİST

Deniz Akçay Katıksız - İstanbullu Gelin

EN İYİ YÖNETMEN

Yusuf Pirhasan - Mucize Doktor

EN İYİ DJ

Hey! Douglas

EN İYİ ÇOCUK OYUNCU

Ebrar Demirbilek - Hercai

EN İYİ KOMEDİ DİZİSİ:

Çok Güzel Hareketler Bunlar 2
kelebek-çok-güzel-1

PANTENE YILDIZI PARLAYANLAR

  • Ebru Şahin
  • İlayda Alişan
    -Alina Boz

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