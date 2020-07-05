Altın Kelebek Ödülleri'ni kimler kazandı? İşte 46. Pantene Altın Kelebek 2020 Ödülleri'ni kazanan isimler

Hürriyet okurlarının oylarıyla belirlenen 46. Pantene Altın Kelebek Ödülleri sahiplerini buluyor. Televizyon ve müzik dünyasının en iyilerinin ödüllendirildiği geceyi oyuncu Cem Davran ve Çağla Şıkel sunuyor. Koronavirüs tedbirleri kapsamında ünlü isimler geceye evlerinde, ofislerinde katılım sağladı. Kanal D'de yayınlanan Altın Kelebek Ödülleri'ni kazanan isimler ise çektikleri videolarla hayranlarıyla buluştu.
Altın Kelebek'te geçen yıllarda sahne alan Hande Yener, Tarkan, Ebru Gündeş ve MFÖ'nün şarkıları ise yeniden yayınlandı. Geçtiğimiz yıllardaki Altın Kelebek törenlerinden görüntüler de ekrana geldi.
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Burcu Özberk
Cüneyt Özdemir - 5N1K Cnn Türk
Ece Üner - Show TV
Cem Öğretir - ATV
Aybüke Pusat - Furkan Andıç - Her Yerde Sen
Ecem Erkek - Güldür Güldür Show
Onur Buldu - Güldür Güldür Show
Ebru Şahin - Hercai
Taner Ölmez - Mucize Doktor
Zeynep Bastık
Kafalar
Aytekin Ataş - Bir Zamanlar Çukurova
Deniz Akçay Katıksız - İstanbullu Gelin
Yusuf Pirhasan - Mucize Doktor
Hey! Douglas
Ebrar Demirbilek - Hercai
Çok Güzel Hareketler Bunlar 2
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