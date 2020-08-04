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“Altın kız” tiyatro oyunu Şanlıurfa’da sahnelendi

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 04.08.2020 12:00 | Son Güncelleme

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında “Altın Kız” adlı çocuk tiyatrosu Şanlıurfalı çocuklarla buluşturdu.Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Turizm Dairesi tarafından kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında Ankara Devlet Tiyatrosu’nun organize ettiği "Altın Kız" çocuk tiyatro oyununu, Arkeoloji Müzesi önünde, çocuklar için sergilendi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında “Altın Kız” adlı çocuk tiyatrosu Şanlıurfalı çocuklarla buluşturdu.
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Turizm Dairesi tarafından kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında Ankara Devlet Tiyatrosu’nun organize ettiği "Altın Kız" çocuk tiyatro oyununu, Arkeoloji Müzesi önünde, çocuklar için sergilendi. Alanda oyun öncesi oturma alanları sosyal mesafe kuralına uygunluk düzeni sağlanırken gelen çocukların ateşleri ölçülerek, maske dağıtımı gerçekleştirildi. İyilik, yardımlaşma, paylaşma ve arkadaşlık gibi evrensel değerleri konu alan Altın Kız tiyatro oyunu, çocuklardan büyük ilgi gördü. Gelen çocuklara çeşitli ikramlarda bulunuldu. Keva Apostolova’nın kaleme aldığı, İsmail Bekir Ağlagül’ün Türkçe’ye çevirdiği, üvey annesi tarafından ıssız bir ormana terk edilen Altın Kız’ın yaşadığı düş ile gerçeğin konu edindiği Altın Kız adlı oyunu çocukların gelişimine katkıda bulunmasının yanında için öğretici bilgiler de içeriyor.

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