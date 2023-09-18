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Altın Koza çerçevesinde göl üzerinde konser

18.09.2023 11:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rock ve pop müziğinin yerel sesleri, 4 saat boyunca göl üzerindeki platformda konser verdi, Seyhan Baraj Gölü renkli görüntülere sahne oldu.

Altın Koza çerçevesinde göl üzerinde konser
  1. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali çerçevesinde düzenlenen "Göl Üzerinde Konser" etkinliği renkli görüntülere sahne oldu. Seyhan Baraj Gölü üzerindeki konseri kıyıdan seyreden Adanalılar, yerel rock ve pop gruplarının şarkılarını 4 saat boyunca dinleyerek, eğlendi, müziğe doydu.

Konserde hemşerileriyle birlikte olan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yılında yapılan 30. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali’nin halkla daha fazla buluşmasını istediklerini, film gösterimleri ve konserler ile bunu gerçekleştiriyor olmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, “Cumhuriyetin 100. yılına yakışır bir sinema festivali yapıyoruz. Ülkemizde sinema deyince akla ilk Adana, sinema festivali deyince de Adana Atın Koza Film Festivali gelir. Adana halkı sanatsever ve seçicidir. Geçmişte Adanalının beğendiği film Türkiye genelinde tutardı. Bir de Türkiye’de Adana kadar sanatçı yetiştiren bir kent yok. Sanatın birçok alanında evrensel değerde sanatçılar yetiştirdik. Bu bizim gururumuz” dedi.

  1. Uluslararası Altın Koza Film Festivali programıyla ilgili bilgi de veren Başkan Zeydan Karalar, birbirinden güzel filmlerin ücretsiz izlenebileceğini, önemli filmlerin galalarının yapılacağını açıkladı.
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