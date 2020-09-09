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Altın Koza ödül töreni sanal ortamda yapılacak

ADANA HABERLERİ  | 09.09.2020 16:33 | Son Güncelleme

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, 27.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, 27. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali Ödül töreninin sanal ortamda yapılacağını söyledi.
Adana Büyükşehir Belediye Meclisi Eylül ayı ikinci oturumu Başkan Zeydan Karalar başkanlığında yapıldı.
MHP Grup Başkanvekili Cemal Demirdağ, CHP’li Mustafa Fidan Vursavuş ve Elif Uzun’un gündem dışı konuşmalarından sonra 27. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali Ödülleri ile ilgili komisyon kararı görüşüldü. Başkan Zeydan Karalar, “Altın Koza’yı sanal ortamda yapmak mecburiyetindeyiz. 2019 yılında Altın Koza 5.5 milyon liraya yapıldı. Bu senenin Altın Koza’nın tamamı 700 bin liraya yapılacak” dedi.
Açıklanan ödüllerle ilgili komisyon kararı ve ayrıca diğer 8 madde oy birliğiyle kabul edildi.
Adana Büyükşehir Belediye Meclis çalışmalarına yarın saat 14.00’te devam edecek.

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