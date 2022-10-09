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Altın Portakal Film Festivali’nde en iyi film ödülü, Berkay Ateş ve Sibel Kekilli'nin başrolündeki 'Karanlık Gece'nin...

09.10.2022 07:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya Altın Portakal Film Festivali’nin kazananları belli oldu. Özcan Alper'in imzasını taşıyan 'Karanlık Gece', en iyi film ödülüne layık görüldü. En İyi Erkek Oyuncu ise Selahattin Paşalı oldu.

Altın Portakal Film Festivali’nde en iyi film ödülü, Berkay Ateş ve Sibel Kekilli'nin başrolündeki 'Karanlık Gece'nin...

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın destekleriyle, Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin himayesinde, ANSET tarafından düzenlenen Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde sone gelindi.

En İyi Film Ödülü’nü ‘Karanlık Gece’ kazandı. 'En İyi Senarist' ödülü de 'Karanlık Gece'nin senaryosunu yazan Murat Uyurkulak - Özcan Alper ikilisine gitti. Emin Alper’in yönettiği, Berkay Ateş ve Sibel Kekilli'nin oynadığı ‘Kurak Günler’, 9 dalda ödüle layık görüldü.

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MERVE DİZDAR EN İYİ KADIN OYUNCU

'En İyi Kadın Oyuncu' ödülü 'Kar ve Ayı' filmindeki rolüyle Merve Dizdar'ın olurken, 'Behlül Dal En İyi İlk Film Ödülü' ise Selcen Ergun'un oldu.

'Dr. Avni Tolunay Jüri Özel Ödülü', 'Ayna Ayna' filminden Belmin Söylemez'e giderken, 'En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu' ödülü Laçin Ceylan'in oldu. Ödül töreninde Laçin Ceylan’ın çıkışı dikkat çekti. ‘En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Ödülü’ kazanan Ceylan, “Ödül için teşekkür ederim ama filmin ana karakterlerinden biri benim” dedi.

FGFH

İŞTE ALTIN PORTAKAL KAZANANLAR

En İyi Yönetmen: Emin Alper (Kurak Günler)

HJK

Cahide Sonku Ödülü: Çiğdem Mater (Kurak Günler)

En İyi Erkek Oyuncu: Selahattin Paşalı (Kurak Günler) - Cem Yiğit Üzümoğlu (LCV - Lütfen Cevap Veriniz)

En İyi Görüntü Yönetmeni: Christos Karamanis (Kurak Günler)

En İyi Kurgu: Özcan Alper - Eytan İpeker (Kurak Günler)

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu: Erol Babaoğlu (Kurak Günler)

En İyi Müzik: Stefan Will (Kurak Günler)

SİYAD En İyi Film Ödülü: Kurak Günler

FİLM-YÖN En İyi Yönetmen Ödülü: Emin Alper (Kurak Günler)

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