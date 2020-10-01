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Altın Portakal Sinema Tırı Akseki ve Kaş’taydı

ANTALYA HABERLERİ  | 01.10.2020 15:01 | Son Güncelleme

3-10 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan 57.

3-10 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan 57. Antalya Altın Portakal Film Festivali’nin habercisi Altın Portakal Sinema Tırı, Akseki ve Kaş’ta sinemaseverlerle buluştu.
Altın Portakal Sinema Tırı ilçelerde sinemaseverlerle buluşmayı sürdürüyor. Akseki Alaattin Keykubat Üniversitesi Akseki Meslek Yüksek Okulu bahçesinde açık havada gerçekleştirilen etkinlikte Maide’nin Altın Günü isimli filmin gösterimi yapıldı. Sosyal mesafe kurallarına uyan vatandaşlar filmi keyifle izlediler. Ezgi Mola’nın başrolde oynadığı “Maide’nin Altın Günü” isimli film ilgiyle izlendi.
Kaş etkinliği
Altın Portakal Sinema Tırı’nın bir diğer durağı ise Kaş oldu. Kaş Cumhuriyet Meydanı’nı dolduran vatandaşlar mahallenin en havalı altın günlerini yapmasıyla meşhur Maide’nin altın günlerinden birinde kaybolan aile yadigarı gerdanlığı bulmak için başladığı macerayı keyifle izledi. Kaşlı sinemaseverler Altın Portakal Sinema Tırı ile kahkaha dolu bir gece yaşadı.

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