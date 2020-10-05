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Altın Portakal Sinema Tırı ilçe turlarını tamamladı

ANTALYA HABERLERİ  | 05.10.2020 13:01 | Son Güncelleme

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 57’ncisi düzenlenen Antalya Altın Portakal Film Festivali kapsamında ilçeleri gezmeye başlayan "Altın Portakal Sinema Tırı" turunu tamamladı.

Altın Portakal Sinema Tırı ilçe turlarını tamamladı

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 57’ncisi düzenlenen Antalya Altın Portakal Film Festivali kapsamında ilçeleri gezmeye başlayan "Altın Portakal Sinema Tırı" turunu tamamladı. Sinema Tırı pandemi önlemleri kapsamında yaptığı gösterimlerle doğu ve batı ilçelerinde festival heyecanını yaşattı.
57. Antalya Altın Portakal Film Festivali’nin habercisi olarak 25 Eylül’de Antalya’nın ilçelerini gezmeye başlayan Altın Portakal Sinema Tırı, her kesime hitap eden 4 farklı filmi sinemaseverlerle buluşturdu. Sinema Tırı ilçelerde meydan, okul bahçesi gibi açık alanlarda izleyiciye sinema keyfi sundu.

Açık havada sinema keyfi
Sinema Tırının son durakları Demre, Finike ve Kemer ilçesi oldu. Demre Noel Baba Kent Meydanı’nda park eden Sinema Tırı “Kuzular Firarda” animasyon filmiyle çocuklara keyifli bir akşam yaşattı. Finike 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda gerçekleşen etkinlikte ise “Maide’nin Altın Günü” isimli filmin gösterimi gerçekleşti. Finikeliler Ezgi Mola’nın başrolünde oynadığı filmle kahkaha tufanı yaşadı.

Son gösterim Kemer’de
Sinema Tırı Kemer Ralli Alanı’nda ‘Babam’ filmi ile Kemerlilerle buluştu. Sosyal mesafe kurallarına uygun olarak yerleştirilen sandalyelerde açık havada sinema keyfinin de tadını çıkaran Kemerliler, başrolde usta oyuncu Çetin Tekindor’un oynadığı film sırasında duygusal anlar yaşadı.

Altın Portakal Sinema Tırı ilçe turlarını tamamladı

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