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Altın Portakal Sinema Tırı sinemaseverlerle buluşuyor

ANTALYA HABERLERİ  | 27.09.2020 14:06 | Son Güncelleme

Altın Portakal Sinema Tırı sinemaseverlerle buluşuyor

Antalya'da bu yıl 57'ncisi düzenlenecek Altın Portakal Film Festivali için hazırlanan tır, sinemaseverlerle buluşmaya başladı.

Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla Antalya Büyükşehir Belediyesince 3-10 Ekim arasında yapılacak festival için "sinema tırı" hazırlandı.

Yolculuğuna Muratpaşa, Kepez ve Konyaaltı ilçelerinden başlayan tır, 17 ilçede "Babam", "Maide'nin altın günü", "Kirpi Latte ve büyülü taş" ile "Kuzular firarda: uzay parkı" filmlerini sinemaseverlerle buluşturacak.

Sanatseverlere 4 Ekim'e kadar ücretsiz hizmet verecek tır, bugün Döşemealtı ve Serik, yarın ise Manavgat ve Korkuteli ilçelerinde olacak.

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