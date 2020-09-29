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Altın Portakal Sinema Tırı sinemaseverlerle buluşuyor

ANTALYA HABERLERİ  | 29.09.2020 13:34 | Son Güncelleme

Altın Portakal Sinema Tırı sinemaseverlerle buluşuyor

Antalya'da bu yıl 57'ncisi düzenlenecek Altın Portakal Film Festivali için hazırlanan tır, sinemaseverlerle buluşuyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla Antalya Büyükşehir Belediyesince 3-10 Ekim arasında yapılacak festival için "sinema tırı" hazırlandı.

Altın Portakal Sinema Tırı ilçelerde açık hava gösterimleriyle festival coşkusu yaşatmaya başladı. İlçe meydanları, parklar, okul bahçelerine park eden sinema tırı, ücretsiz film gösterimleri sunuyor.

Sinema tırı, son olarak Manavgat Cumhuriyet Meydanı Altı Sanat Çarşısı'nda ve Korkuteli Seyir Tepesi'nde sinemaseverlerle buluştu.

Sosyal mesafe kuralları dikkate alınarak gerçekleştirilen etkinlikte vatandaşlar açık havada sinema keyfi yaşadı. Yönetmenliğini Nihat Durak'ın yaptığı, usta oyuncular Çetin Tekindor, Melisa Şenolsun, Berker Güven, Erkan Kolçak Köstendil ve Cezmi Baskın gibi isimlerin rol adlığı "Babam" filmi ilgiyle izlendi.

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