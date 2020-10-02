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Altın Portakal’ın kalpli platformları büyük ilgi görüyor

ANTALYA HABERLERİ  | 02.10.2020 12:50 | Son Güncelleme

Büyükşehir Belediyesi, 57.

Büyükşehir Belediyesi, 57. Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde Antalyalıların ve kente gelen turistlerin hatıra fotoğrafı çektirebilmesi için Kalekapısı ve Kapalı Yol’a platformlar kurdu. Kentin en özel mekanlarının arka fon oluşturduğu platformlara özellikle turistler büyük ilgi gösterdi.
Antalya Büyükşehir Belediyesi, 3 Ekim Cumartesi akşam açılış töreniyle başlayacak 57. Antalya Altın Portakal Film Festivali öncesi kentin önemli tarihi mekânlarından ve buluşma noktalarından Kalekapısı’nda vatandaşların ve turistlerin hatıra fotoğrafı çektirmeleri için özel bir platform kurdu. Platformda Altın Portakalı elinde tutan Venüs heykeli, büyük bir kırmızı kalp ve 57. Altın Portakal Film Festivali yazısı yer alıyor. Platformu gören vatandaşlar ve turistler büyük ilgi gösteriyor. Turistler arka fonda Yivli Minare ve Kaleiçi evlerinin eşsiz güzelliği ile birlikte film festivali anısını fotoğraf arşivlerine ekliyor. Bir platformda Kapalı Yol olarak bilinen Kazım Özalp Caddesi’nde yer alıyor.

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