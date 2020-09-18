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Altın Portakal’ın, ’Venüs’ heykelleri ilgi çekiyor

ANTALYA HABERLERİ  | 18.09.2020 16:58 | Son Güncelleme

57.

57. Antalya Altın Portakal Film Festivali kapsamında depolardan çıkartılan 57 Venüs heykeli, bakımı yapıldıktan sonra kentin dört bir yanına yerleştirildi.
3-10 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek 57. Antalya Altın Portakal Film Festivali öncesinde Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından kentin cadde ve çeşitli noktalarına yerleştirilen Venüs heykelleri beğeni topluyor. 57’nci festivale özel olarak yerleştirilen 57 altın renkli heykel, festivali haber verirken, Antalya’ya renk katıyor.
Venüs heykeli, Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in göreve gelmesinin ardından, yine altın renkli orijinal halini almıştı. 2014-2019 yılları arasında 5 yıl boyunca depoda çürümeye terk edilen 12 yılın üzerindeki heykeller depodan çıkartıldıktan sonra Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından bakıma alındı. Belediye öz kaynakları ile hiç para harcanmadan tek tek elden geçirilen 57 heykel, altın rengine boyandıktan sonra Antalya caddelerine ve kavşaklarına yerleştirildi. Elinde portakal tutan Venüs heykelleri festivalin simgesi ve habercisi olarak kenti süslüyor.

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