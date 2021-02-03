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Altın Yaprak Ses Yarışmasının ön eleme süreci devam ediyor.

03.02.2021 13:10 | Son Güncelleme:
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Erbaa Belediyesi tarafından ilk kez düzenlenen Altın Yaprak Ses Yarışmasının ön eleme süreci devam ediyor.Erbaa’da ilk defa düzenlenen ve adını Erbaa yaprağından alan Altın Yaprak Ses Yarışması’nın ön eleme süreci devam ediyor.

Erbaa Belediyesi tarafından ilk kez düzenlenen Altın Yaprak Ses Yarışmasının ön eleme süreci devam ediyor.
Erbaa’da ilk defa düzenlenen ve adını Erbaa yaprağından alan Altın Yaprak Ses Yarışması’nın ön eleme süreci devam ediyor. Yarışmaya katılmak isteyenlerin 7 Şubat’a kadar performanslarının yer aldığı görüntüleriyle birlikte online olarak başvuru yapabilecekleri yarışmanın finali ise Ahmet Yenihan Kongre ve Kültür Merkezinde gerçekleştirilecek.
Bu projenin pandemi sürecinde insanlara iyi geleceğini ifade eden yarışmacı Burçin Akyol kendine güvenenlerin başvuru yapması gerektiğini söyledi. Uzun süredir Erbaa’da bu tür yarışmalar yapılmadığını ifade eden İrem Nur Başar ise yarışmanın kendisini mutlu ettiğini ifade etti.
Umduklarından daha fazla talebin geldiğini ifade eden Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl “Umduğumuzdan daha fazla taleple karşılaştık. Biz bu kadar beklemiyorduk işin açığı. Pandemi sürecinde etkinlik düzenleyemedik insanları bir araya toplayamadık. Müzik, eğlence programları düzenleyemedik. İnsanlarımızın bu stresi atması için çalışma yapamadık. Biz de dedik ki Erbaa’da çok güzel sesi olan bu noktada çalışma yapan arkadaşlarımız var. Bir yarışma düzenleyelim pandemi sürecinde insanlarımızı biraz daha mutlu edelim. İnternet üzerinden başvurular geldi. İlçe dışından da çok fazla talep var ama şu anki çalışmamız buradaki yaşayan vatandaşlarımıza yönelik. İlk aşaması internet üzerinden gerçekleşti. Sonraki aşamaları Ahmet Yenihan Kongre ve Kültür Merkezinde de ön elemeleri vesaire devam edecek. Pandemi süreci de rahatlarsa hemşerilerimizin de katılacağı bir programla devam ettireceğiz. Ben bütün müzisyen, sesine güvenen arkadaşlarımıza, hemşerilerimize buradan başarılar diliyorum.” dedi.

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PARTNER'Her şey çok güzeldi''Her şey çok güzeldi'
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