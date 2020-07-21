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Altın yine rekor kırdı

BİLECİK HABERLERİ  | 21.07.2020 17:32 | Son Güncelleme

Bilecik’te kuyumculuk yapan İbrahim Rafet Sünetci, altın fiyatlarının bugün itibariyle rekor tazelediğini belirterek, "Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 405 liranın üzerine çıkarak tüm zamanların rekorunu kırdı" dedi.Sünetci, ons altın fiyatlarında yaşanan yükselişle rekor üzerine rekor kırmayı sürdüren gram altın fiyatlarının zirve seviyesine yakın olduğunu söyledi.

Altın yine rekor kırdı

Bilecik’te kuyumculuk yapan İbrahim Rafet Sünetci, altın fiyatlarının bugün itibariyle rekor tazelediğini belirterek, "Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 405 liranın üzerine çıkarak tüm zamanların rekorunu kırdı" dedi.
Sünetci, ons altın fiyatlarında yaşanan yükselişle rekor üzerine rekor kırmayı sürdüren gram altın fiyatlarının zirve seviyesine yakın olduğunu söyledi. Gram altın tarihi zirve seviyesini 406 liraya taşırken, çeyrek altının 667 lira, cumhuriyet altınının da 2 bin 725 liradan satıldığını anlatan Sünetci, "Altının ons fiyatı ise, 1 bin 841 dolar seviyesine kadar yükselerek 14 Eylül 2011 tarihinden bu yana en yüksek seviyeyi gördü. Gram altın 406 liradan, çeyrek altın 667 liradan, cumhuriyet altını da 2 bin 725 liradan, bilezik gramı 385 liradan satılıyor" dedi.

Altın yine rekor kırdı

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Pazaryeri
Söğüt Eczanesi
Sogut
Doğa Eczanesi
Merkez
Gül Eczanesi
Bozuyuk
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