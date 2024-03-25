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  4. Altınbaş Üniversitesi'nin 21 projesi TÜBİTAK'tan destek alacak

Altınbaş Üniversitesi'nin 21 projesi TÜBİTAK'tan destek alacak

AA AA
25.03.2024 11:25
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Altınbaş Üniversitesi'nin 21 projesi, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından desteklenecek.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, TÜBİTAK tarafından yürütülen 2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı 2021/2 bilimsel değerlendirme sonuçlarına göre, Altınbaş Üniversitesi öğrencileri ve öğretim üyelerinin 21 projesi destek almaya değer bulundu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Altınbaş Üniversitesi Araştırma Dekanı Doç. Dr. Hakan Kaygusuz, üniversitenin yıllardır, TÜBİTAK 2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı'nda çalışmalarını istikrarlı şekilde sürdürdüğünü belirterek, "Bu kapsamda üniversitemizin başvuru yaptığı 35 projeden 21'inin TÜBİTAK tarafından desteklenmeye değer görülmesi önemli bir başarıdır." ifadelerini kullandı.

Mühendislik, fen bilimleri, sağlık bilimleri ve sosyal bilimlerin farklı alanlarında kabul aldıklarını anlatan Kaygusuz, başarıdan dolayı çok mutlu olduklarını aktardı.

Uluslararası ve ulusal pek çok öğrencinin proje başvuruları olduğunu belirten Kaygusuz, şu değerlendirmede bulundu:

"21 proje desteklenmeye hak kazandı. Projesi kabul olsun, olmasın, bu programa başvuru yapan 35 öğrencimizi ve değerli danışmanlarını kutluyorum. Vakıf üniversiteleri arasında araştırmaya önem veren ve bu alanda büyük hedefleri olan bir üniversiteyiz. Bunun önemli bir göstergesi olarak vakıf üniversiteleri arasında araştırma dekanlığı birimini kuran ilk üniversitelerden biri olduk. Ön lisans ve lisans öğrencilerimizi araştırmaya çok etkin biçimde teşvik ediyoruz. Öğrenci ekiplerimiz uzun yıllardır TEKNOFEST, DASK ve benzeri ulusal-uluslararası yarışmalarda dereceler elde ediyor. Buna ek olarak bunun gibi temel araştırma programlarında da önde gelen üniversiteler arasında yer alıyor olmamız geleceğimiz adına mutlu ediyor."

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