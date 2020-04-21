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  4. Altındağ Belediyesi 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında görevde olacak

Altındağ Belediyesi 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında görevde olacak

ANKARA HABERLERİ  | 21.04.2020 10:05 | Son Güncelleme

Altındağ Belediyesi, 4 gün sürecek sokağa çıkma kısıtlaması süresince görev başında olacak.

Altındağ Belediyesi 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında görevde olacak

Altındağ Belediyesi, 4 gün sürecek sokağa çıkma kısıtlaması süresince görev başında olacak. Bu süreçte Altındağlıların 444 3919 Altın Masa Çağrı Merkezi’ni araması yeterli olacak.
Altındağ Belediyesi, vatandaşların yardımına koşabilmek için ekipleri seferber etti. 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması süresince vatandaşların ekmek ve eczane gibi ihtiyaçlarını karşılamak için görev başında olacaklarını söyleyen Başkan Asım Balcı, sokak hayvanlarını unutmayacaklarının da altını çizdi. Başkan Balcı, “Altındağ Belediyesinin sevgi dolu yardım eli, geçtiğimiz hafta olduğu gibi bu hafta da Altındağ’ın her köşesine uzanacak. Siz yeter ki evde kalın, biz hizmetinizdeyiz” dedi.
Altındağlı vatandaşların sokağa çıkma yasağı süresince mağdur olmaması için yine seferber olduklarını söyleyen Başkan Balcı, “Vatandaşlarımızın mağdur olmaması için, 60 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının alınabilmesi için ve sokakta yaşayan hayvan dostlarımızın da beslenebilmesi için ekiplerimizi seferber ettik. Herkese yetişebilmek için var gücümüzle çalışacağız. Büyüklerimizin eczane ve ekmek ihtiyaçları için yardımlarına koşacak, acil ihtiyaçları gidermek için ne gerekiyorsa yapacağız. Hemşehrilerimizin 444 3919 Altın Masa Çağrı Merkezimizi aramaları yeterli olacak. Bir telefonla yanlarında olacağız" diye konuştu.

Altındağ Belediyesi 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında görevde olacak

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Cankaya
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Yeni Çınar Eczanesi
Cankaya
Nur Eczanesi
Akyurt
Alibey Eczanesi
Altindag
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