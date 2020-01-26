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Altındağ Belediyesi depremzedelerin yanında

ANKARA HABERLERİ  | 26.01.2020 09:32 | Son Güncelleme

Altındağ Belediyesi, Elazığ ve Malatya’daki depremin ardından vatandaşların soğuk kış günlerinde üşümemesi için bölgeye elektrikli ısıtıcı, battaniye ve kışlık kıyafet gönderecek.

Altındağ Belediyesi, Elazığ ve Malatya’daki depremin ardından vatandaşların soğuk kış günlerinde üşümemesi için bölgeye elektrikli ısıtıcı, battaniye ve kışlık kıyafet gönderecek. Ayrıca Altındağ Belediyesine ait çorba ikram aracı da Elazığ’a gönderildi.
Altındağ Belediyesi, Elazığ ve Malatya’da yaşanan depremin ardından bölgede yaşayan vatandaşlar için yardım kampanyası başlattı. Ankara Valiliği ve Altındağ Kaymakamlığı koordinasyonunda AFAD’a teslim edilecek yardımlar, Altındağ Belediyesinin Hacettepe Mahallesi Anafartalar Caddesi’ndeki hizmet binasında toplanıyor. Pazartesi günü yola çıkacak olan yardımlar için Altındağlılar 444 3919 numaralı Altınmasa Çağrı Merkezi’ni arayarak bilgi alabilecek.
Depremzedeler için özellikle elektrikli ısıtıcı, battaniye ve kışlık kıyafet yardımı yapmak isteyen vatandaşlar, ürünleri belediye hizmet binasına teslim edebilecek. Öte yandan Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı’nın talimatı ile belediyeye ait çorba ikram aracı ve personeller de Elazığ’daki deprem bölgesine gitti. Burada depremzedelere sıcak çorba ikramı yapacak olan Altındağ Belediyesi ekibi, AFAD koordinasyonunda görev yapacak.

“Bizi arayın gelip alalım”
Altındağlıların yardımlarını deprem bölgesine ulaştırmak için köprü vazifesi gördüklerini dile getiren Altındağ Belediye Başkanı Balcı, “Millet olarak acımız büyük. Depremde hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, kalanlara başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyorum. Devletimiz yaşanan depremin ilk anından itibaren milletimizin yanında. Ülkemiz tek yürek oldu. Biz de başlattığımız yardım kampanyası ile Elazığlı ve Malatyalı kardeşlerimizin yanında olmak istedik. Yardımda bulunmak isteyen ancak belediyemize gelemeyen hemşehrilerimiz bizi arayabilir ve biz yardımlarını evlerinden alabiliriz” ifadelerini kullandı.

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