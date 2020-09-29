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Altındağ Belediyesi, minik kedi yavrularına sahip çıktı

ANKARA HABERLERİ  | 29.09.2020 09:28 | Son Güncelleme

Altındağ’daki sokak hayvanlarına sevgiyle kucak açan Altındağ Belediyesi, minik kedi yavrularına da sahip çıktı.

Altındağ’daki sokak hayvanlarına sevgiyle kucak açan Altındağ Belediyesi, minik kedi yavrularına da sahip çıktı. Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı’nın talimatıyla, sağlık sorunları nedeniyle bir süredir kedileriyle ilgilenemeyen Leyla Acar’ın kedilerine mama ve bakım desteği sağlandı.
Hayvanlara duyduğu sevgi ve gösterdiği ilgiyle tanınan Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, minik yavrulara da kayıtsız kalmadı. Solfasol Mahallesi sakini Leyla Acar’ın rahatsızlığı nedeniyle ilgilenemediği kedileri Altındağ Belediyesi ekipleri tarafından beslendi, ihtiyaç duyulanlara ise Altındağ Belediyesi Veteriner Hekimi tarafından aşı ve sağlık kontrolü yapıldı.

Biraz ilgi, biraz sevgi
Hayvan sevmenin dünyayı güzelleştiren, kalplere merhamet aşılayan bir duygu olduğunu belirten Başkan Asım Balcı, “Sokak hayvanlarına sahip çıkmak hepimizin görevi... Leyla Hanım bir süredir rahatsız olduğu için kedilerle ilgilenemiyordu. Yavrular çok küçüktü ve bakıma ihtiyaçları vardı. Bize ulaştı, biz de kendilerine gereken desteği hemen sağladık. Altındağ sokaklarında yaşayan hiçbir canlının yalnız kalmaması için elimizden geleni yapıyoruz" dedi.
Başkan Balcı, “Altındağ’da herkes kapısının önüne bir tas su, birazcık mama koyabilirse, can dostlarımız için çok büyük bir iyilik yapmış olacaktır. Bu konuda destek veren herkesten Allah razı olsun. Altındağ Belediyesi olarak bizler ilçenin çeşitli noktalarına can dostlarımız için mama ve su koymaya devam edeceğiz. Bize ihtiyaç duyan herkesin de daima yanında olacağız" ifadelerini kullandı.

“Allah razı olsun”
Altındağ Belediyesinin kendisine verdiği destekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Leyla Acar ise “Hemen geldiler, kedilerimle ilgilendiler. Aşı yaptılar, mama desteği verdiler. Kedilerimle ilgilenemediğim için çok üzülüyordum. Başkanımıza ve belediyemize çok teşekkür ederim. Hepsinden Allah razı olsun” dedi.

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