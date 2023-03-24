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Altındağ Belediyesi, Osmaniye'de depremzedelere sahur ve iftar sofrası kurdu

24.03.2023 11:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara'nın Altındağ Belediyesi, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen Osmaniye'de afetzedelere sahur ve iftar verecek.

Bölgede ilk günden itibaren faaliyet yürüten Altındağ Belediyesi ekipleri, depremzedelerin ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyor.

Bugüne kadar çok sayıda depremzedeye ulaşan ve oluşturdukları çadır kentle vatandaşların yaralarını sarmaya devam eden belediye ekipleri, ramazan ayında da vatandaşların yanında olmayı sürdürecek.

Ekipler, Esenevler Mahallesi'nde kurdukları çadırda ramazan ayında vatandaşlara sahur ve iftar verecek.

"VATANDAŞLARIMIZLA AYNI SOFRADA BULUŞMAKTAN MUTLULUK DUYUYORUZ"

Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, AA muhabirine, belediye olarak depremin ilk gününden bu yana Osmaniye'de çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

Kentte ekiplerinin depreme ilişkin çalışmalarda aktif çalıştığını dile getiren Balcı, depremzedelerin barınma ihtiyacına yönelik çadır kent oluşturduklarını kaydetti.

Balcı, çadır kentte vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması için çalışma yaptıklarını anlatarak, şöyle devam etti:

"Çadır kent oluşturduğumuz yerde depremzedeler için aşevi kurmuştuk. O günden bu yana aşevimizde 3 öğün yemek çıkarıyoruz. Ramazan dolayısıyla da hem iftar hem sahur vereceğiz. Valiliğimizle koordineli burada aynı anda 1000 kişinin iftar ve sahur yapacağı ortam oluşturduk. Tamamen kendi personelimiz burada yemekleri pişiyor. Hijyenik bir ortamda hazırlıyoruz. Bunları da vatandaşlarımızla paylaşmaktan, onlarla aynı sofrada buluşmaktan mutluluk duyuyoruz. Bu çalışmamız ramazan boyunca devam edecek. Ramazan sonrasında ihtiyaç halinde çalışmalarımızı sürdüreceğiz."

Balcı, depremzedelerin acılarını paylaştıklarını aktararak, birlik ve beraberliğin önemli olduğunu dile getirdi.

Ramazan boyunca çadır kentte çeşitli etkinlikler düzenleyeceklerine değinen Balcı, "Burada devlet millet hep birlikte yaraları sarmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Depremzede vatandaşlarımızın günlük ihtiyacını karşılayacakları sosyal marketimiz var. Çocukları sevindirmek için planlarımız var." ifadelerini kullandı.

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