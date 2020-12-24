Altındağ Belediyesinde kar teyakkuzu

Ankara’da sabah saatlerinde etkili olan kar yağışına Altındağ Belediyesi ekipleri tarafından çabucak müdahale edildi.

Başkent Ankara’da kar yağışı sabahın ilk saatlerinde etkili oldu. Meteoroloji’den alınan veriler doğrultusunda teyakkuza geçen Altındağ Belediyesi’ne bağlı ekipler, karın yağmayasıyla birlikte çalışmalarına başladı. Özellikle trafiğin yoğun olduğu alanlarda çalışma yürüten ekipler, tuzlama ve küreme işlemi gerçekleştirdi.

Kar yağışının susuzluk açısından oldukça önemli olduğunu belirten Balcı, “Kar yağışı çok önemli. Barajlarımızdaki su seviyesi gittikçe azalıyor. İnşallah bereketle birlikte barajlardaki su seviyelerinde artış gözlemlenir. Bunun yanında kar yağışı kent merkezinde hayatı da olumsuz etkileyebiliyor. Bunu en aza indirmek için görev başındayız. Altındağ’ın her noktasında ekiplerimiz iş başında ve kar yağışına anında müdahalede bulunuyor” ifadelerini kullandı.

