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Altındağ her mevsim güzel

ANKARA HABERLERİ  | 24.11.2020 09:04 | Son Güncelleme

Hacettepe Mahallesi’nde Hamamönü ve Hamamarkası bölgesinde bakım, onarım ve peyzaj çalışması başlatan Altındağ Belediyesi, bölgeyi mevsimlik bitkilerle donattı.Altındağ Belediyesi, Hacettepe Mahallesi’nin tarihi Hamamönü ve Hamamarkası bölgesindeki parklara ve yeşil alanlara mevsimlik bitki dikimi yapıyor.

Hacettepe Mahallesi’nde Hamamönü ve Hamamarkası bölgesinde bakım, onarım ve peyzaj çalışması başlatan Altındağ Belediyesi, bölgeyi mevsimlik bitkilerle donattı.
Altındağ Belediyesi, Hacettepe Mahallesi’nin tarihi Hamamönü ve Hamamarkası bölgesindeki parklara ve yeşil alanlara mevsimlik bitki dikimi yapıyor. Ekipler, bölgede genel temizlik, ağaç ve mevsimlik bitki dikimi ile budama yaparak, bakım gerçekleştiriyor. Çalışmalar hakkında bilgi veren Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı, “Yeşil alanlarımız, özellikle de tarihi Hamamönü ve Hamamarkası bölgesi, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu şu günlerde, çocuklarımız ve 65 yaş üzeri vatandaşlarımız için çok önemli. Kendilerine ayrılan süre boyunca çocuklarımız ve yaşlılarımız açık havadan daha sağlıklı biçimde faydalansın, daha fazla oksijen alsın ve daha keyifli vakit geçirsin diye canla başla çalışıyoruz” dedi.

Tüm bakımlar yapıldı
Bitki ve peyzaj bakımlarına büyük özen gösterdiklerini vurgulayan Başkan Balcı, "Bölgede yabani ot temizliği gerçekleştirdik. Rengarenk mevsimlik çiçekler ile çiçek partellerini yeniledik, bitki ve ağaç gruplarında iyileşme sağladık. Yürüyüş alanlarını sonbahar yapraklarından arındırdık, ağaçları ve çalıları budayarak kış mevsimi için hazır hale getirdik" ifadelerini kullandı.

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