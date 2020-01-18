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  4. Altındağ kreşlerinde karne sevinci

Altındağ kreşlerinde karne sevinci

ANKARA HABERLERİ  | 18.01.2020 09:19 | Son Güncelleme

Altındağ Belediyesine bağlı olarak hizmet veren kreşlerde eğitim-öğretim yılının birinci dönemi sona erdi.

Altındağ Belediyesine bağlı olarak hizmet veren kreşlerde eğitim-öğretim yılının birinci dönemi sona erdi. Kreşe gidiyor olmanın sevincini yaşayan minik öğrenciler, ara karnelerine kavuştu.
Altındağlı minikler karne sevinci yaşadı. Altındağ Belediyesine bağlı olarak hizmet veren Ali Ersoy, Aydınlıkevler ve Güneşevler kreşlerinde öğrenim gören minikler ara karnelerini aldı. Miniklerin karne sevincine Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı da ortak oldu. Okul öncesi eğitime büyük önem verdiklerini her fırsatta vurgulayan Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, Altındağlı çocukların daha aydınlık bir geleceğe kavuşması için çalışmalarının artarak devam edeceğini söyledi. “Okul öncesi eğitim dönemi, bir çocuğun eğitim sürecinin başladığı en önemli dönemdir” diyen Başkan Balcı, “Çocuklarımıza bu yaşlarda verilen eğitimler geleceklerini şekillendirmede de büyük rol oynuyor” dedi.

Gelecek emin ellerde
Altındağlı miniklerin karnelerine kavuştukları an yaşadıkları sevinç de görülmeye değerdi. 5 yaş grubu öğrencileri, yıldızlarla dolu karneleriyle ailelerinin göğsünü kabarttı. Yıl içinde öğrendikleriyle hayata emin ellerde hazırlanan minik öğrencilerin, ortak iş yapabilme becerileri dikkatlerden kaçmazken, arkadaşlık bağlarının üst seviyede olduğu gözlendi. Yüzlerinden gülücük eksik olmayan minik öğrenciler, karneleriyle birlikte bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

Derece yapan öğrencilere hediye
Başkan Balcı ayrıca Solfasol Mahallesi’ndeki Hacı Bayram İmam Hatip Ortaokulu ile Halil Naci Mıhçıoğlu İlkokulunda da öğrencilerin yarıyıl karne sevincine ortak oldu. Altındağ Kaymakamı Erol Karaömeroğlu ile İlçe Milli Eğitim Müdürü Şefika Biçer’in katıldığı karne töreninde Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere hediyeler verdi.

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