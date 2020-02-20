YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Altındağ Zabıtası çalıştı, başardı

Altındağ Zabıtası çalıştı, başardı

ANKARA HABERLERİ  | 20.02.2020 09:41 | Son Güncelleme

Görevde yükselme eğitim programını başarıyla tamamlayan Altındağ Belediyesi zabıta memurları, düzenlenen törenle başarı belgelerini aldı.Altındağ Belediyesi, Türkiye Belediyeler Birliği ve Ankara Hacı Bayram Veli üniversitesi işbirliğiyle gerçekleştirilen eğitim programına katılan ve sınavda başarı sağlayan Altındağ Belediyesi zabıta personellerine, düzenlenen törenle başarı belgeleri verildi.

Görevde yükselme eğitim programını başarıyla tamamlayan Altındağ Belediyesi zabıta memurları, düzenlenen törenle başarı belgelerini aldı.
Altındağ Belediyesi, Türkiye Belediyeler Birliği ve Ankara Hacı Bayram Veli üniversitesi işbirliğiyle gerçekleştirilen eğitim programına katılan ve sınavda başarı sağlayan Altındağ Belediyesi zabıta personellerine, düzenlenen törenle başarı belgeleri verildi. Ulucanlar Yarı Açık Cezaevi’nde gerçekleştirilen törende, görevde yükselme sınavını başarıyla tamamlayan 15 personel başarı belgesi aldı.
Başarı belgelerini almaya hak kazanan zabıta personellerini tebrik eden Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı, “Personellerimizin hizmet içi eğitimlerine büyük önem veriyoruz. Zabıta personellerimiz katıldıkları bu eğitim programında ilgili kanun ve mevzuatlar, halkla ilişkiler ve davranış kuralları, kabahatlar kanunu ve ilgili yasal mevzuatlar, belediye kanunu, zabıta hizmetlerinin tarihçesi ve zabıta yönetmeliği, tüketicinin korunması kanunu, Türkçe dilbilgisi ve yazışma kuralları gibi konularda oldukça detaylı ve titiz bir eğitime katıldılar. Eğitimi tamamlayan 15 personelimiz görevde yükselme sınavını başarıyla geçti. Kendilerini tebrik ediyorum” dedi.
Zabıta personelinin belediyenin vitrini olduğunu söyleyen Başkan Balcı “Zabıtalar, çalıştıkları bölgedeki huzur ve güveni tahsis etmekle görevlidir. Bu nedenle zabıtaların hizmet içi eğitimi ve bu eğitimlerden sağlayacakları fayda çok önemli Altındağ Belediyesi olarak zabıta personellerimizin eğitimine ve gelişimine büyük önem veriyoruz” ifadelerini kullandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERDaha önce adını duymadığınız ilginç meyvelerDaha önce adını duymadığınız ilginç meyveler
Kılıçdaroğlu, yarın Elazığ'daki deprem bölgesine gidecekKılıçdaroğlu, yarın Elazığ'daki deprem bölgesine gidecek
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Gazi Albak’a, Gazilik beratını Vali Yazıcı verdi

Gazi Albak’a, Gazilik beratını Vali Yazıcı verdi

Fatih Anadolu Lisesi’ne ziyaret

Fatih Anadolu Lisesi’ne ziyaret

Yardım tırları yola çıktı

Yardım tırları yola çıktı

Pienn’e yılın yenilikçi tasarım ödülü

Pienn’e yılın yenilikçi tasarım ödülü

Kars Belediyesi caddelerin karını temizliyor

Kars Belediyesi caddelerin karını temizliyor

Aydın Şehir Hastanesi yatırım programına alındı

Aydın Şehir Hastanesi yatırım programına alındı

Ankara Namaz Vakitleri 20 Şubat Perşembe

İmsak
06:06
Sabah
07:29
Öğle
13:07
İkindi
16:06
Akşam
18:36
Yatsı
19:54

Ankara Nöbetçi Eczaneler20 Şubat Perşembe

Ali Fuat Eczanesi
Cankaya
Şifa Pınarı Eczanesi
Yenimahalle
Piri Eczanesi
Mamak
Lavanta Eczanesi
No42
Ececan Eczanesi
Cankaya
Nehir Murat Eczanesi
Cankaya
Serimer Eczanesi
Cankaya
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Pursaklar’da kardeşler birbirlerine hem bacanak hem elti oldular

Pursaklar’da kardeşler birbirlerine hem bacanak hem elti oldular

DSP Genel Başkanı Aksakal'dan KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'ya istifa çağrısı:

DSP Genel Başkanı Aksakal'dan KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'ya istifa çağrısı:

MHP Genel Başkanı Bahçeli'den KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'ya istifa çağrısı:

MHP Genel Başkanı Bahçeli'den KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'ya istifa çağrısı:

Bayat ekmekten harika lezzetler

Bayat ekmekten harika lezzetler

Ankara’da Kars, Ardahan, Iğdır Günleri başlıyor

Ankara’da Kars, Ardahan, Iğdır Günleri başlıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.