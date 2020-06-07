YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Altındağ zabıtasından seyyar operasyonu

Altındağ zabıtasından seyyar operasyonu

ANKARA HABERLERİ  | 07.06.2020 09:10 | Son Güncelleme

Altındağ Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, halk sağlığını tehlikeye atanlara izin vermedi.

Altındağ Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, halk sağlığını tehlikeye atanlara izin vermedi. Belediyeye bağlı ekipler tarafından seyyar satıcılara operasyon düzenlendi.
Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı’nın talimatıyla, seyyar satıcılara operasyon düzenlendi. Altındağ Belediyesi zabıta ekipleri, Altındağ İlçe Emniyet Müdürlüğü ile birlikte başarılı bir operasyona daha imza attı. Sağlıksız koşullarda ve kaçak satış yapan seyyar satıcılara ortak operasyon düzenleyen ekipler, tezgahlara el koydu. El konulan tezgah sahiplerine yasal işlem uygulayan ekipler, gürültü kirliliğine yol açan hoparlör ve ses sistemlerine de müdahale etti.

Gürültü kirliliğine son
Vatandaşlardan gelen şikayetleri göz önünde bulundurarak ilçede geniş kapsamlı bir operasyon düzenlediklerini söyleyen Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, “Yaptığımız çalışmalar doğrultusunda sokakta satış yapan kişilere gerekli yasal işlem uygulandı. Vatandaşlarımızdan en çok seyyar satıcıların gürültüsü konusunda şikayet geliyordu. Ses sistemleri ve hoparlörlere el konuldu. Seyyar satıcıların sokak aralarında son ses bağırarak satış yapılmasına engel olundu” ifadelerini kullandı.

Altındağ’ın huzuru için çalışmaya devam
Halkın refahını ve huzurunu her şeyden önde tuttuklarını vurgulayan Balcı, “Vatandaşlardan gelen şikayetleri değerlendirdik. Halk sağlığını tehdit eden seyyar satıcılara gereken yasal işlemler uygulandı. Seyyar olarak sağlığa uygunsuz ortamlarda satış yapan kimseye göz açtırmadık” ifadelerini kullandı.
Seyyarla mücadele ve zabıta denetim operasyonlarının devam edeceğini de sözlerine ekleyen Başkan Balcı, “Ekiplerimiz 24 saat görev başında Hiçbir şikayeti göz ardı etmiyoruz. Vatandaşlarımızın huzuru bizim için çok önemli Bunun için gece gündüz çalışıyoruz. Vatandaşlarımız karşılaştıkları her türlü olumsuzluğu 24 saat hizmet veren 444 39 19 numaralı Altın Masa Çağrı Merkezi’ne bildirebilirler” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERYarış pilotluğundan istediği parayı kazanamayınca, cinsel içerikli sitede video yayınlamaya başladıYarış pilotluğundan istediği parayı kazanamayınca, cinsel içerikli sitede video yayınlamaya başladı
Ankara'da, fatura işlemleriyle ilgili flaş kararAnkara'da, fatura işlemleriyle ilgili flaş karar
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Virajı alamayan otomobil su kanalına uçtu, sürücüsü aracını bırakıp kaçtı

Virajı alamayan otomobil su kanalına uçtu, sürücüsü aracını bırakıp kaçtı

Kayseri'de otomobil otobüse çarptı: 9 yaralı

Kayseri'de otomobil otobüse çarptı: 9 yaralı

Manisa FK’da hazırlıklar yeniden başladı

Manisa FK’da hazırlıklar yeniden başladı

Kahramanmaraş'ta asit kazanından çıkan kokudan etkilenen 3 işçi hastaneye kaldırıldı

Kahramanmaraş'ta asit kazanından çıkan kokudan etkilenen 3 işçi hastaneye kaldırıldı

AK Parti MKYK üyesi ve Balıkesir Milletvekili Yavuz Subaşı Edremit’te

AK Parti MKYK üyesi ve Balıkesir Milletvekili Yavuz Subaşı Edremit’te

Eski Muğla evleri beyaza büründü

Eski Muğla evleri beyaza büründü

Ankara Namaz Vakitleri 7 Haziran Pazar

İmsak
03:19
Sabah
05:13
Öğle
12:52
İkindi
16:50
Akşam
20:22
Yatsı
22:07

Ankara Nöbetçi Eczaneler 7 Haziran Pazar

Armada Metropol Eczanesi
Yenimahalle
Mustafa Kemal Eczanesi
Cankaya
Çoruk Eczanesi
Yenimahalle
Aylin Kılıç Eczanesi
Mamak
Ege Eczanesi
Mamak
Evrensel Eczanesi
Cankaya
Uğur Eczanesi
Cankaya
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Türkiye'de Kovid-19'la mücadelede günlük vaka sayısı 1000'in altına geriledi

Türkiye'de Kovid-19'la mücadelede günlük vaka sayısı 1000'in altına geriledi

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

14 milyar liralık yatırıma proje bazlı teşvik

14 milyar liralık yatırıma proje bazlı teşvik

Başkentte Yılın Düğünü İçin Geri Sayım Başladı

Başkentte Yılın Düğünü İçin Geri Sayım Başladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.