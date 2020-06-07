Altındağ zabıtasından seyyar operasyonu

Altındağ Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, halk sağlığını tehlikeye atanlara izin vermedi. Belediyeye bağlı ekipler tarafından seyyar satıcılara operasyon düzenlendi.

Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı’nın talimatıyla, seyyar satıcılara operasyon düzenlendi. Altındağ Belediyesi zabıta ekipleri, Altındağ İlçe Emniyet Müdürlüğü ile birlikte başarılı bir operasyona daha imza attı. Sağlıksız koşullarda ve kaçak satış yapan seyyar satıcılara ortak operasyon düzenleyen ekipler, tezgahlara el koydu. El konulan tezgah sahiplerine yasal işlem uygulayan ekipler, gürültü kirliliğine yol açan hoparlör ve ses sistemlerine de müdahale etti.

Gürültü kirliliğine son

Vatandaşlardan gelen şikayetleri göz önünde bulundurarak ilçede geniş kapsamlı bir operasyon düzenlediklerini söyleyen Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, “Yaptığımız çalışmalar doğrultusunda sokakta satış yapan kişilere gerekli yasal işlem uygulandı. Vatandaşlarımızdan en çok seyyar satıcıların gürültüsü konusunda şikayet geliyordu. Ses sistemleri ve hoparlörlere el konuldu. Seyyar satıcıların sokak aralarında son ses bağırarak satış yapılmasına engel olundu” ifadelerini kullandı.