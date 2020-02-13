Altındağ’da 24 saat kar nöbeti

Altındağ Belediyesi, karla mücadelesini aralıksız sürdürüyor. İlk kar tanesinin düşmesiyle eş zamanlı olarak başlayan kar küreme ve yol açma çalışmaları, devam ediyor.

Altındağ’da karla mücadele tam gaz devam ediyor. Sabah saatlerinde etkisini artırarak yağan kara anında müdahale eden Altındağ Belediyesi, olası trafik kazalarını önlemek ve vatandaşların mağduriyetini gidermek için durmaksızın çalıştı. Mahallelerin yollarını açan ekipler, okul ve sağlık merkezlerinin yollarını açık tutabilmek için özel çaba sarf etti.

Okul yolları açık

Sabah saatlerinde başlayan ve etkili olan yağış ile birlikte beyaza bürünen Altındağ’da, kar küreme çalışmalarına ilk olarak köy yollarından başlandı. Daha sonra Karapürçek, Beşikkaya, Doğantepe, Feridun Çelik gibi yüksek rakımlı mahallelerde yol açma çalışmalarını aralıksız sürdüren ekipler, şehir merkezine daha yakın mevkilerde de yolları ve kaldırımları kardan temizledi. Altındağ Belediyesi ekipleri, aralıksız çalışarak hem ana arterler hem de ara sokaklarda girilmedik yer bırakmadı. Aynı anda hem kar küreyen hem de tuzlama yapabilen araçlar kullanan Altındağ Belediyesi, özellikle yüksek rakımlı mahallelerde ara sokakların buzlanmasını önlemek için çalıştı. Öğrencilerin okullarına daha rahat ulaşabilmesi için okul bahçelerini de açan ekipler, okul yollarını da öğrenciler için daha güvenli hale getirdi.