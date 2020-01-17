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  4. Altındağ’da balık depolarında denetim

Altındağ’da balık depolarında denetim

ANKARA HABERLERİ  | 17.01.2020 09:35 | Son Güncelleme

Altındağ Belediyesi zabıta ekipleri, İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri ile birlikte Hacettepe Mahallesi’ndeki balık depolarına şok baskın yaparak denetledi.Altındağ Belediyesi zabıta ekipleri ve Altındağ İlçe Tarım Müdürlüğü, ortak düzenlediği operasyonla Hacettepe Mahallesi’ndeki balık depolarını denetledi.

Altındağ Belediyesi zabıta ekipleri, İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri ile birlikte Hacettepe Mahallesi’ndeki balık depolarına şok baskın yaparak denetledi.
Altındağ Belediyesi zabıta ekipleri ve Altındağ İlçe Tarım Müdürlüğü, ortak düzenlediği operasyonla Hacettepe Mahallesi’ndeki balık depolarını denetledi. Depolarda yapılan denetimlerde iş yerleri sağlığa uygunluk açısından incelendi. Depolardaki balıkların av yasağında olup olmadığını denetleyen ve boylarını ölçen ekipler, kurallara uymayan işletmelere cezai işlem uyguladı. Av yasağında olmasına rağmen satışa sunulan turna balıkları da ekiplerce toplatıldı.
Halk sağlığını tehdit eden ürün satışı yapan işletmelere taviz verilmeyeceğini ifade eden Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, “Zabıta ekiplerimiz 2019’da Altındağ genelinde 10 bine yakın iş yeri denetimi gerçekleştirdi. Biz bu denetimleri çok önemsiyor ve ciddiye alıyoruz. Çünkü hemşehrilerimizin sağlığını tehlikeye sokacak hiçbir konuda taviz vermememiz gerekir. Bu noktada zabıta ekiplerimiz de, Altın Masa Çağrı Merkezimiz de 7/24 esasına göre çalışmakta. Hemşehrilerimiz 444 3919 numaralı telefondan bize her zaman kolaylıkla ulaşabilirler” ifadelerini kullandı.

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