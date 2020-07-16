Altındağ’da demokrasi nöbeti

15 Temmuz 2016’da FETÖ’nün kalkıştığı hain darbe girişimine karşı milletimizin kazandığı zafer, Altındağ’da yine anlamlı etkinliklerle anıldı. Sabah Karşıyaka Mezarlığı 15 Temmuz Şehitliği’ni ziyaret eden Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, akşam ise demokrasi nöbetindeydi.

Karşıyaka Mezarlığı 15 Temmuz Şehitliği’nde kabirleri tek tek ziyaret eden Başkan Balcı, şehitlerin kabirlerine çiçek bıraktı ve dua etti. Kabir ziyaretine gelen şehit yakınlarıyla da yakından ilgilenen Başkan Balcı, "Şehitlere Allah’tan rahmet, yakınlarına ise sabırlar diliyorum. Şehitlerimizin emaneti olan ailelerinin yanında olmaya devam edeceğiz. 15 Temmuz’u nesilden nesile anlatacak, asla unutturmayacağız" ifadelerini kullandı.

Başkan Balcı, Kızılay Milli İrade Meydanı’nda gerçekleştirilen demokrasi nöbetine de katıldı. Akşam Ulus’ta bulunan 2’nci TBMM binasında demokrasi nöbetine katılan Balcı, şunları kaydetti:

“Demokrasinin kalbinde, demokratik Türkiye Cumhuriyeti’nin temellerinin ilk atıldığı yerde demokrasi nöbetindeyiz. Göğsünü siper ederek şehit düşen kahramanlarımız ve fedakar gazilerimiz için Kur’an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirdik ve milletimizin birlik ve beraberliğinin devamı için dualar ettik. Burada, bu anlamlı geceye katılan tüm kardeşlerimizle birlikte demokrasiye sahip çıktığımızı, demokrasimizin emin ellerde olduğunu gözler önüne serdik. Demokrasimizin temelleri burada atıldı. O temeli sarsmaya kimsenin gücü yetmeyecek, milli birlik ve beraberliğimizi kimse sarsamayacak.”

