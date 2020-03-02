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Altındağ’da karekodlu acil durum toplanma alanları

ANKARA HABERLERİ  | 02.03.2020 10:52 | Son Güncelleme

Altındağ Belediyesi, vatandaşların olası bir acil durum ve doğal afette tehlikeli bölgeden uzaklaşarak toplanabilmeleri için 87 "Acil Durum Toplanma Alanı" belirledi.Vatandaşların olası bir afet ve acil durum sonrasında tehlikeli bölgeden uzaklaşarak güvenli bir şekilde toplanabileceği alanların belirlenmesi için Altındağ Belediyesi çalışma başlattı.

Altındağ Belediyesi, vatandaşların olası bir acil durum ve doğal afette tehlikeli bölgeden uzaklaşarak toplanabilmeleri için 87 "Acil Durum Toplanma Alanı" belirledi.
Vatandaşların olası bir afet ve acil durum sonrasında tehlikeli bölgeden uzaklaşarak güvenli bir şekilde toplanabileceği alanların belirlenmesi için Altındağ Belediyesi çalışma başlattı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Altındağ Belediyesi tarafından, Altındağ’da belirlenen 87 alana direk dikme işlemine başlayan ekipler, çalışmalarına devam ediyor.
Doğal afet durumunda toplanma alanına gelen vatandaşların nerede olduklarını öğrenebilmeleri için tabelalara karekod sisteminin de yerleştirildiğini belirten Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, "Acil bir durumda nerede olduğunu bilemeyen vatandaşların, telefonlarında bulunan karekod okuma özelliğini kullanarak bulundukları konumu öğrenebilecekler" dedi.
AFAD ile birlikte belirleniyor
Çalışmaların AFAD’la birlikte yürütüldüğünü de dile getiren Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, "Altındağ’da eksikleri bir bir gideriyoruz. AFAD’la birlikte çalışarak Altındağ’da acil durum toplanma alanlarımızı belirleyip bölgeye ekiplerimizce tabelaları yerleştiriyoruz. Kısa bir süre içerisinde tamamlanacak olan çalışmalarımızla Altındağ’ımızda 87 acil durum toplanma alanı oluşturulmuş olacak" dedi.

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