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Altındağ’da kurban hareketliliği başladı

ANKARA HABERLERİ  | 09.07.2020 10:04 | Son Güncelleme

Altındağ Belediyesi kurban satış ve kesim alanında hareketlilik başladı.Altındağ Belediyesi kurban satış ve kesim alanında yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde, hazırlıklar tamamlanırken yoğunluk da başladı.

Altındağ’da kurban hareketliliği başladı

Altındağ Belediyesi kurban satış ve kesim alanında hareketlilik başladı.
Altındağ Belediyesi kurban satış ve kesim alanında yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde, hazırlıklar tamamlanırken yoğunluk da başladı. Tesis, bu yıl da hem satıcılardan hem de alıcılardan büyük ilgi gördü. Türkiye’nin dört bir tarafından gelen kurbanlıkların yerleşmesiyle, kesim için randevu verilmeye de başlandı.
Tam donanımlı kurban satış alanında kurbanlıkların yerleşiminin yapıldığını belirten Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, "Kars, Ardahan, Erzurum, Muş, Sivas, Çankırı, Çorum, Yozgat ve Kırşehir başta olmak üzere, Türkiye’nin değişik illerinden kurban satıcılarımız satışa başladı. Üst düzey hijyen ve güvenlik tedbirlerinin alındığı tesisimizde, herhangi bir sorun yaşanmaması için gerekli tüm detayları düşündük. Hayvanların denetim ve bakımını, tesisteki temizlik ve diğer ihtiyaçları hiç aksatmıyoruz. Vatandaşlarımız gönül rahatlığıyla alışveriş yapabilirler” dedi.
Kurban Bayramı’nda vatandaşların kesim için randevu alması gerektiğini hatırlatan Başkan Balcı, “Tesisimizde kurban kesimi yaptırmak isteyen vatandaşlarımızın randevu alması şart. Çok fazla sayıda talep olduğu için, bu bölümde sıra numarası almak isteyenlere acele etmelerini tavsiye ediyorum” ifadelerini kullandı.
Başkan Balcı, Altındağ Belediyesi’nin vatandaşların kurban ibadetini en iyi biçimde ve şartlarda yerine getirebilmesi için çalıştığının da altını çizdi.

Altındağ’da kurban hareketliliği başladı

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