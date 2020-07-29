Altındağ’da kurbanlıklara sıkı kontrol

Altındağ Kurban Satış ve Kesim Alanı’nda Kurban Bayramı hareketliliği devam ederken, Altındağ Belediyesi ekipleri Anadolu’nun çeşitli kentlerinden getirilen hayvanları sağlık taramasından geçirdi. Altındağ Belediyesi, Altındağ İlçe Tarım Müdürlüğü ve Ankara Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi iş birliğiyle Altındağ Belediyesi Kurban Kesim ve Satış Alanı’nda denetim gerçekleştirildi. Denetimde kurbanlıkların yaş, gebelik, pasaport ve sağlık kontrolleri yapıldı. Sağlık açısından sorun teşkil edebilecek kurbanlıklar, uzman veteriner hekimler tarafından tespit edilerek satış alanından uzaklaştırıldı. Öte yandan alandaki barınaklar zabıta ekipleri tarafından sürekli olarak kontrol edilerek, hijyen kurallarına uymayan barınakların temizliği sağlandı. Kurban Satış ve Kesim Alanı’nda ekiplerin denetim ve kontrollerinin devam edeceğini söyleyen Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, “Sürdürdüğümüz titiz denetim ve kontrol çalışmalarıyla vatandaşlarımızın gönül rahatlığıyla kurbanlıklarını almalarını ve kesmelerini amaçlıyoruz. Kurban Bayram’ında herhangi bir sıkıntı yaşanmaması için daima görev başındayız” dedi.

"Tüm detayları düşündük"

Vatandaşların ibadetlerini sağlıklı ve rahat bir ortamda yapabilmeleri için tüm detayları düşündüklerini de belirten Başkan Asım Balcı, "Altındağ Kurban Satış ve Kesim Alanı’nda çevre temizliği, ilaçlama ve onarım gibi temel bakımları da gerçekleştirdik. Türkiye’nin en modern kurban satış ve kesim alanında tüm hazırlıkları tamamladık. Ekiplerimiz tarafından her türlü sağlık kontrolünün ve denetimlerin yapıldığı bu alanda, vatandaşlarımız gönül rahatlığıyla kurbanlarını alabilirler. Kurban Bayramı bitene kadar ekiplerimiz sahada olmaya devam edecek” ifadelerini kullandı.

Bu yıl önceki yıllardan farklı olarak pandemi süreci içerisinde bir bayram yaşanacağını hatırlatan Başkan Balcı şunları kaydetti:

“Altındağ’da yetkili kurumlar tarafından belirlenen hijyen kurallarına harfiyen uymaya büyük özen gösteriyoruz. Kurban Bayramı’nda da bunu bozmayacağız. Yayınlanan genelgeye göre kurban kesim alanlarında maske takmak zorunlu, 1,5 metre sosyal mesafe kuralına uymak şart. Gerekli olan her yere uyulması gereken kurallar hakkında bilgilendirme notlarımızı astık. Gereken yerlere el dezenfektan cihazları koyduk. Herkese ateş ölçümü de yapacağız. Gerekli tüm hijyen kurallarını titizlikle uyguluyoruz. Vatandaşlarımızdan da aynı hassasiyeti bekliyoruz.”

