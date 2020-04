Altındağ’da muhtarlara temizlik kolisi

Altındağ Belediyesi, 26 mahalle muhtarına içerisinde temizlik ve hijyen malzemelerinin bulunduğu koli dağıttı.

Altındağ Belediyesi, korona virüsle mücadelesini sürdürüyor. Altındağ’daki 2 bin haneye temizlik malzemesi dağıtımı yapan, ilçedeki her noktayı ilaçlı sularla yıkayan ve dezenfeksiyon çalışmalarına aralıksız devam eden Altındağ Belediyesi, muhtarları da unutmadı. Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı’nın talimatlarıyla, her gün vatandaşların işlemlerini yürütebilmeleri için görevi başına gelen 26 mahalle muhtarına temizlik malzemesi dağıtımı yapıldı. Koliler muhtarlıklara, gerekli tüm korunma tedbirlerini alan özel ekipler tarafından, sosyal mesafe kuralına uyularak kapıdan teslim edildi.

Yapılan tüm çalışmaların Altındağlı vatandaşların sağlığını korumak için olduğunu söyleyen Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, “Korona virüse karşı daha etkili bir mücadele sürdürmek için, Sağlık Bakanımızın ve onlar tarafından oluşturulan Bilim Kurulu’nun karar ve değerlendirmelerini hassasiyetle takip ediyor ve Altındağ’da kısa sürede hayata geçiriyoruz. Bu konuda muhtarlarımızın tamamı da bize büyük destek veriyor. Biz de kendilerine, içerisinde gerekli tüm hijyen malzemelerinin bulunduğu kolilerin dağıtımını yaptık. Muhtarlarımız her gün muhtarlık binalarını açıyor, vatandaşların zorunlu olan işlemlerini hallediyorlar. Bu nedenle temizliğe özel önem verilmesi gerekiyor” dedi.

Dezenfeksiyona devam

Muhtarlıklarda düzenli olarak dezenfeksiyon çalışması gerçekleştirdiklerini de sözlerine ekleyen Başkan Balcı, “Altındağ’da hemen her noktada özel ekiplerimiz dezenfeksiyon çalışması gerçekleştiriyor. Muhtarlıklarımız da buna dahil. Ekiplerimiz çalışmalarını aralıksız sürdürüyor” ifadelerini kullandı.