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Altındağ’da yeşil alan artıyor

ANKARA HABERLERİ  | 21.08.2020 09:59 | Son Güncelleme

Altındağ Belediyesi, parkları baştan aşağı yenileyerek, ilçeye yeni parklar kazandırmaya devam ediyor.İlçeye 28 park ve ağaçlandırma alanı kazandıran Altındağ Belediyesi, şimdi de 29’uncu park için kolları sıvadı.

Altındağ Belediyesi, parkları baştan aşağı yenileyerek, ilçeye yeni parklar kazandırmaya devam ediyor.
İlçeye 28 park ve ağaçlandırma alanı kazandıran Altındağ Belediyesi, şimdi de 29’uncu park için kolları sıvadı. Parklara büyüklüklerine göre spor aletleri, futbol sahaları, basketbol sahaları, koşu yolları, çocuk oyun alanları, kamelyalar ve banklar yerleştirerek, her yaştan mahalle sakininin ihtiyaç ve beklentilerini karşılayacak alanlar oluşturduklarını söyleyen Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı “Vatandaşlarımızın istekleri her şeyden önemli” dedi.

"Yeşil alanların kıymetini daha iyi anladık”
Bir ilçede ne kadar fazla yeşil alan varsa o ilçedeki sağlık, mutluluk ve refah oranının da o kadar artacağını belirten Başkan Balcı, "Geride bıraktığımız karantina sürecinde hepimiz anladık ki, yeşil alanlar çok kıymetli, çok değerli. Karantina süreci bize yeşil alanların ne kadar önemli olduğunu bir kez daha göstermiş oldu. İlçemiz genelindeki yeşil alanlar karantina sürecinde nefes oldu bize. Altındağ’a sağladıkları oksijen ile hepimize sağlık sundu. Bu nedenle yeşil alanlarımızı artırmaya daha çok gayret gösterecek, kişi başına düşen yeşil alan miktarımızı Avrupa ülkeleriyle eş düzeye getirmek için daha çok çalışacağız" ifadelerini kullandı.

Yeni parklar geliyor
29’uncu parkın Karapürçek Mahallesi’ne yapıldığını söyleyen Başkan Balcı, “Parkımız tamamlanmak üzere. Tamamlandığında her yaştan mahalle sakininin keyifle vakit geçireceği, çocukların neşe içinde koşup oynayabileceği, yeşil alanları ve bitki gruplarıyla herkesin içini açan bir park olacak inşallah” dedi.
Başkan Balcı, parkın şimdiden mahalle sakinlerine hayırlı olmasını temenni etti. Çocukların geleceği için çalışmaya devam edeceklerini vurgulayan Başkan Balcı, Altındağ’ın değerine değer katmayı sürdüreceklerinin sözünü verdi. Son bir yılda Altındağ’a 28 yeni park, bir meyve ormanı ve bir hatıra ormanı kazandırdıklarını ifade eden Başkan Balcı, "Altındağımıza yeni yeşil alanlar eklemeye devam edeceğiz" diye konuştu.

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