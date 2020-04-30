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Altındağ’da yollara yoğun bakım

ANKARA HABERLERİ  | 30.04.2020 09:21 | Son Güncelleme

Korona virüsle mücadele uygulamalarını başarıyla sürdüren Altındağ Belediyesi, asli görevlerine de aksatmadan devam ediyor.

Korona virüsle mücadele uygulamalarını başarıyla sürdüren Altındağ Belediyesi, asli görevlerine de aksatmadan devam ediyor. Yolların boş olmasını fırsat bilen ekipler, Altındağ’ın yollarına tonlarca asfalt döktü.
Altındağ’da yollara yoğun bakım gerçekleşiyor. Korona virüs tedbirleri nedeniyle sokakların, caddelerin boş olmasını değerlendiren Altındağ Belediyesi ekipleri, ilçe genelindeki yollarda bakım, onarım ve asfalt serim çalışmaları gerçekleştiriyor. Vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda yollarda bakım ve onarım yapan Altındağ Belediyesi, bazı sokakları da baştan aşağı yeniliyor. Bu süreçte ilçeye yeni yollar da kazandırılırken, bazı yollar da genişletiliyor. Altındağ’ın her mahallesine eşit hizmet götüren ekipler, çalışmalar kapsamında tonlarca asfalt serimi gerçekleştirdi. Asfalt çalışmaları vatandaşlardan tam not aldı.

Vatandaşlar evde, ekipler görev başında
Altındağ’ın her bölgesine hizmet götürmek için durmaksızın çalıştıklarını belirten Başkan Asım Balcı, "Korona virüsle mücadele tedbirleri nedeniyle yollarımız boş, caddeler ve sokaklar sakin, vatandaşlarımız evlerinde. Ama biz görev başındayız. Altındağlı hemşehrilerimizin sıkıntılarına çözüm bulmak için göreve geldiğimiz ilk günden beri durmadan çalışıyoruz. Altındağ’ın her bölgesinde ekiplerimiz çalışmalarını sürdürüyor. Tespit edilen asfalt serim ve onarım işlemlerini yapıyoruz. Ekiplerimiz son 1 ayı iyi değerlendirdi ve çok hızlı bir biçimde çalıştı. İnşallah Altındağ’ın her noktasına hizmet götüreceğiz. Amacımız elbette ki daha güzel bir Altındağ” dedi.

Vatandaş talepleri ilk sırada
Vatandaşlardan gelen taleplere ve ihtiyaçlara öncelik verdiklerinin altını çizen Başkan Balcı, "Altındağ’da hiçbir mahalleyi birbirinden ayırmadan eşit bir şekilde hizmet götürüyoruz. Altındağ’ımızın her noktasında ekiplerimiz çalışmalarını büyük bir gayretle sürdürüyor. Onarımını yaptığımız ve yenilediğimiz yollar sayesinde, vatandaşlarımızın öncelikle sağlıklı, güvenli ve konforlu bir şekilde evlerine gitmelerini amaçlıyoruz” ifadelerini kullandı.

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