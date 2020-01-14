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  4. Altındağ’dan Muş’a gönül köprüsü

Altındağ’dan Muş’a gönül köprüsü

ANKARA HABERLERİ  | 14.01.2020 09:42 | Son Güncelleme

Altındağlı kadınlar, Altındağ’dan Muş’a gönül köprüsü kurdu.Gülpınar Kadın Eğitim ve Kültür Merkezi üyeleri, kendi elleriyle ördükleri atkı ve bereler ile satın aldıkları kırtasiye malzemelerini, Muş’un merkeze bağlı Savaşçılar köyüne gönderdi.Sımsıcak hediye paketleri Altındağ’dan Muş’a doğru yola çıktı.

Altındağlı kadınlar, Altındağ’dan Muş’a gönül köprüsü kurdu.
Gülpınar Kadın Eğitim ve Kültür Merkezi üyeleri, kendi elleriyle ördükleri atkı ve bereler ile satın aldıkları kırtasiye malzemelerini, Muş’un merkeze bağlı Savaşçılar köyüne gönderdi.
Sımsıcak hediye paketleri Altındağ’dan Muş’a doğru yola çıktı. Soğuk kış şartlarını ve bölgedeki maddi imkansızlıkları göz önünde bulunduran Gülpınar Kadın Eğitim ve Kültür Merkezi üyeleri, sosyal sorumluluk içeren önemli bir davranışa imza attı. Örgü şişlerini ve ipleri eline alan kadınlar, yeteneklerini sergiledi. 100’e yakın atkı ve bere ören kadınlar, çocuklar için kitap ve kırtasiye malzemesi de satın aldı. Tüm hediyeleri özenle paketleyen Altındağlı kadınlar, kolileri Muş merkeze bağlı Savaşçılar köyünde bulunan Savaşçılar İlkokulu’na gönderdi.

“Gönülleri ısındı”
Altındağlı kadınları sosyal sorumluluk çalışmalarından dolayı tebrik eden Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı, “Gülpınar Kadın Eğitim ve Kültür Merkezi üyelerimizi bu duyarlı davranışlarından dolayı tebrik ediyorum. Muş kış mevsiminin çok sert geçtiği bir ilimiz, Savaşçılar köyü de çoğunlukla karlarla kaplı, dağlık bir alan. Buradaki çocukların yüzünü biraz olsun güldürebildiysek, hem kendilerini hem de gönüllerini ısıtabildiysek ne mutlu bize” dedi.

“Bir gülümseme her şeye bedel”
Gülpınar Kadın Eğitim Kültür Merkezi’nden Refika Esen, sadece kendi etrafındakileri değil, tüm çocukları düşünmeleri gerektiğini belirterek, “Çam sakızı çoban armağanı bir şapka ördüm. Altındağlı kadınlar olarak üzerimize düşen ne varsa, yapmaya daima hazırız” dedi. Bir diğer üye Zeynep Saka ise duygularını şöyle ifade etti: "Burada kardeşlerimizle, ablalarımızla güzel bir iş çıkardık. Şapka, atkı gibi kışlıklar hazırladık. Onlar üşümesin diye... Herkes bir şey yaptı. İçimizden geldi. Güzel oldu. Belki de çocukların yüzünde bir tebessüm oluşturduk. Bir gülümseme her şeye bedel."

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