Altındağ’ın satranç şampiyonları belli oldu

Şampiyon Aydınlıkevler’den Final müsabakası çekişmeli anlara sahne oldu. Kıran kırana geçen mücadelelerde, gençler başarılı ve yetenekli oldukları kadar, sabırlı ve kararlı olduklarını da gösterdi. Yirmişer dakikalık maçlar üzerinden yapılan elemeler ile derece için mücadele veren gençler, turnuvada kıyasıya yarıştı. Satranç eğitmenleri Şükran Demir ve Taner Aka’nın gözetmenliğinde gerçekleşen çekişmeli mücadelelerin sonunda, Aydınlıkevler Mahallesi Abdurrahim Karakoç Gençlik Merkezinden Ahmet Tuğşad Öz birinci olurken, aynı merkezden Enes Çelik ikinci oldu. Karapürçek Mahallesi Sezai Karakoç Gençlik Merkezinden Özber Baran ise turnuvanın üçüncü ismi oldu.

Sabır, azim ve irade

Final müsabakalarında Başkan Asım Balcı da gençleri yalnız bırakmadı. Satrancın sabır, azim ve irade gerektiren bir spor dalı olduğunu söyleyen Başkan Balcı, turnuvaya katılma cesareti ve kararlılığı gösteren gençleri tebrik etti. Başkan Balcı "Altındağ Belediyesi olarak gençlerimizin sporla ve sanatla uğraşmalarına büyük önem veriyoruz. Aileler mutlaka çocuklarını satranca veya başka spor dallarına yönlendirmeli. Sporla, sanatla uğraşan gençler kötü alışkanlıklardan uzak durur, bu sayede sağlıklı ve güzel nesiller yetişir. Bugün bu turnuvaya katılan tüm genç sporculara teşekkür ediyor ve başarılarının devamını diliyorum" dedi.

"Şampiyon tüm Altındağlı çocuklar"

Turnuvada şampiyonluk ipini göğüsleyen Abdurrahim Karakoç Gençlik Merkezi üyesi Ahmet Tuğşad Öz ise turnuvayı kazandığı için çok mutlu olduğunu söyledi. Gençlik merkezinde aldığı satranç eğitimi sayesinde şampiyon olabildiğini söyleyen başarılı sporcu "Şampiyon olabilmek için düzenli ve çok çalıştım. Güzel bir turnuva oldu. Heyecanlı maçlar oynandı. Tüm arkadaşlarımı kutluyorum. Bence bu turnuvanın şampiyonu tüm Altındağlı çocuklardır. Bize bu imkanları sunan herkese çok teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

