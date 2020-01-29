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Altındere Vadisi cazibe merkezi haline gelecek

TRABZON HABERLERİ  | 29.01.2020 17:23 | Son Güncelleme

Trabzon Büyükşehir Belediyesi ile DOKA iş birliğinde yürütülen proje kapsamında, Maçka'daki vadide kır kahvesi ve lokantası, ziyaretçi merkezi ile peyzaj düzenlemesi yapılacak

Trabzon Büyükşehir Belediyesi ile Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı (DOKA) iş birliğinde Maçka ilçesindeki Altındere Vadisi'ne yönelik "Altındere Yeni Yaşam Projesi" hayata geçirildi.

İhalesi tamamlanan ve yaklaşık 5 milyon 189 bin liraya mal olması planlanan proje kapsamında, Altındere Vadisi'nde turizm amaçlı kır kahvesi, kır lokantası, idare ve ziyaretçi merkezi ile peyzaj düzenlemesi yapılacak.

Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, projenin tamamlanmasının ardından Altındere'nin cazibe merkezi haline geleceğini belirtti.

Projenin, DOKA'nın desteği ile yürütüldüğünü aktaran Zorluoğlu, "Proje ile Trabzonumuzun turizm açısından büyük bir kazanım sağlayacağına inanıyoruz. Sümela Manastırı'nın da hizmete açılmasının ardından Altındere Vadisi, turizm merkezi olacak." ifadesini kullandı.

Zorluoğlu, Trabzon markasını güçlendirecek çalışmaları titizlikle sürdürdüklerine işaret ederek, "Turizmi ve turisti çeşitlendirmek için projeler geliştiriyoruz. Trabzon'un turizm kenti olması noktasında tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
"Altındere Yeni Yaşam Projesi" Trabzon Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu

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