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Altınkaya Baraj Gölü’nde zıpkınla kaçak avlanan 1 kişi yakalandı

SAMSUN HABERLERİ  | 27.07.2020 16:24 | Son Güncelleme

Samsun’un Bafra İlçesi Altınkaya Baraj Gölü’nde zıpkınla kaçak 24 balık avlayan 1 kişi yakalandı.Bafra Kolay İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluk sahasında bulunan Altınkaya Baraj Gölü’nde usulsüz yöntemlerle balık avlandığı ihbarı üzerine dün gece saat 03.00 sıralarında sivil araçlarla bölgeye giden ekipler durdurdukları İ.Y’ye ait araçta 8-10 kilogram ağırlıklarında 11 adet sazan, 13 adet akbalık ve 1 adet zıpkın ele geçirdi.

Altınkaya Baraj Gölü’nde zıpkınla kaçak avlanan 1 kişi yakalandı

Samsun’un Bafra İlçesi Altınkaya Baraj Gölü’nde zıpkınla kaçak 24 balık avlayan 1 kişi yakalandı.
Bafra Kolay İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluk sahasında bulunan Altınkaya Baraj Gölü’nde usulsüz yöntemlerle balık avlandığı ihbarı üzerine dün gece saat 03.00 sıralarında sivil araçlarla bölgeye giden ekipler durdurdukları İ.Y’ye ait araçta 8-10 kilogram ağırlıklarında 11 adet sazan, 13 adet akbalık ve 1 adet zıpkın ele geçirdi. Yakalanan şahıs hakkında "1380 sayılı Kanun’a muhalefetten" tutanak tutularak ele geçirilen balık ve zıpkına el koyuldu.

Altınkaya Baraj Gölü’nde zıpkınla kaçak avlanan 1 kişi yakalandı

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