YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Van
  4. Altınkaya: “Van kurs bakımından Türkiye’de ilk sıralarda”

Altınkaya: “Van kurs bakımından Türkiye’de ilk sıralarda”

VAN HABERLERİ  | 11.09.2020 11:38 | Son Güncelleme

Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü Sosyal, Kültürel Eğitimler ve Faaliyetler Daire Başkanı Meral Altınkaya başkanlığında Van’da ‘Hayat Boyu Öğrenme Değerlendirme Toplantısı’ yapıldı.Van İl Milli Eğitim Müdürlüğünde düzenlenen toplantıya İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke, Hayat Boyu Öğrenmeden Sorumlu Şube Müdürü Talat Toy ve 13 ilçe halk eğitimi merkezi müdürleri katıldı.

Altınkaya: “Van kurs bakımından Türkiye’de ilk sıralarda”

Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü Sosyal, Kültürel Eğitimler ve Faaliyetler Daire Başkanı Meral Altınkaya başkanlığında Van’da ‘Hayat Boyu Öğrenme Değerlendirme Toplantısı’ yapıldı.
Van İl Milli Eğitim Müdürlüğünde düzenlenen toplantıya İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke, Hayat Boyu Öğrenmeden Sorumlu Şube Müdürü Talat Toy ve 13 ilçe halk eğitimi merkezi müdürleri katıldı. Toplantıya başkanlık yapan Daire Başkanı Meral Altınkaya, Van’ın Türkiye genelinde açtığı kurs sayısı bakımından ilk sıralarda yer aldığına değindi. Özellikle okuma-yazma ve mesleki kurslarda elde edilen başarının takdire şayan olduğundan söz eden Daire Başkanı Altınkaya, “Başarılı çalışmalarınızın devamını diliyorum. Van bu anlamda çok başarılı illerimizin başında geliyor. Bundan sonraki süreçte özellikle kursların çeşitliliğini artırmamız çok önemli. Böylelikle daha fazla vatandaşa ulaşmayı hedeflemiş olacağız” dedi.
Toplantıda yeni uygulamaya konulan e-yaygın başvuruları, DYK kursları, usta öğreticilerin görevlendirmeleri başta olmak üzere yaygın eğitim ile ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.
Toplantı sonunda İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke, Daire Başkanı Meral Altınkaya’ya usta öğreticiler tarafından yapılan kağıt rölyef eser takdim edildi.
Daire Başkanı Altınkaya, daha sonra Van Tuşba halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü bünyesinde açılan maske üretim atölyesi, Edremit Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesinde açılan kano kursunu ve İş-Kur destekli açılan kursları ziyaret etti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hemşirenin yardım çığlıklarına koştu! Sonrası dehşet... Hemşirenin yardım çığlıklarına koştu! Sonrası dehşet...
Van’da “15 Temmuz’un Ruhu” konulu panelVan’da “15 Temmuz’un Ruhu” konulu panel
En Çok Okunan Yerel Haberler
Göztepe, Denizlispor maçının hazırlıklarına devam etti
Göztepe, Denizlispor maçının hazırlıklarına devam etti
Denizli’de 32 öğretmen evlerinde karantina altına alındı
Denizli’de 32 öğretmen evlerinde karantina altına alındı
Muharrem İnce Hakkari’de esnafı ziyaret etti
Muharrem İnce Hakkari’de esnafı ziyaret etti
Aydın'da bir tırda çalıntı olduğu iddia edilen 26 bin 900 litre içki ele geçirildi
Aydın'da bir tırda çalıntı olduğu iddia edilen 26 bin 900 litre içki ele geçirildi
İbanoğlu, Denizlispor’a başarılar diledi
İbanoğlu, Denizlispor’a başarılar diledi
Denizlispor’a 17’lik orta saha
Denizlispor’a 17’lik orta saha

Van Namaz Vakitleri 11 Eylül Cuma

İmsak
04:14
Sabah
05:38
Öğle
12:08
İkindi
15:41
Akşam
18:29
Yatsı
19:47

Van Nöbetçi Eczaneler11 Eylül Cuma

Ferhat Eczanesi
Ipekyolu
Gülce Eczanesi
Ipekyolu
Herdem Eczanesi
Ipekyolu
Yavuz Eczanesi
Ipekyolu
Başkale Eczanesi
Baskale
Büyük Eczanesi
Caldiran
Burak Eczanesi
Catak
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Van'da takılarıyla gömülmüş Urartulu kadın mezarı ortaya çıkarıldı
Van'da takılarıyla gömülmüş Urartulu kadın mezarı ortaya çıkarıldı
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
Başkale’de Silahlı Kavga: 2 Ölü
Başkale’de Silahlı Kavga: 2 Ölü
Çadır kentte tüp kuyruğu
Çadır kentte tüp kuyruğu
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.