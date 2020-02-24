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Altınküre Lisesi öğrencileri ve öğretmenleri Kartepe’ye gezdi

SAKARYA HABERLERİ  | 24.02.2020 13:21 | Son Güncelleme

Altınküre Fen ve Anadolu Lisesi öğrenci ve öğretmenleri, Kartepe’yi gezdi.Muhteşem güzelliğiyle büyüleyen karlarla kaplı Kartepe Sisli Vadisine Altınküre Fen ve Anadolu Lisesi öğrenci ve öğretmenleri moral ve motivasyon gezisi düzenledi.

Altınküre Fen ve Anadolu Lisesi öğrenci ve öğretmenleri, Kartepe’yi gezdi.
Muhteşem güzelliğiyle büyüleyen karlarla kaplı Kartepe Sisli Vadisine Altınküre Fen ve Anadolu Lisesi öğrenci ve öğretmenleri moral ve motivasyon gezisi düzenledi. Altınküre Lisesi öğrenci ve öğretmenleri doğal güzellikleriyle tanınan Kartepe’ye giderek doyasıya eğlendi. Kar pistinde gönül-lerince eğlenen öğrenciler muhteşem aların tadını çıkardı. Beyaz örtünün keyfini doyasıya yaşayan öğrenciler kar topu oynamayı da ihmal etmedi.
Kartepe’deki kar eğlencesinin ardından sucuk-ekmek partisi yapan öğrenciler daha sona Sapan-ca’ya uğrayarak muhteşem göl manzarasıyla günü tamamladı. Kartepe Sisli Vadi ve Sapanca gezisinden memnun kalan öğrenciler okul yönetimine ve öğretmenlerine teşekkür etti.

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